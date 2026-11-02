Ramona Bruynseels anunţă că AUR cere un calendar public al consolidării apărării, după sabotajul Rusiei la fabrica de arme Carfil

Ramona Ioana Bruynseels, deputat AUR, la o conferinţă de presă organizată de Alianţa pentru Unirea Românilor (AUR), la Palatul Parlamentului. Sursa foto: Agerpres

Deputatul Ramona Bruynseels a anunțat, luni, că AUR solicită președintelui României, Guvernului, MApN, MAI, SRI și MAE un calendar public al consolidării apărării, după sabotajul Rusiei la fabrica de arme Carfil.

Referindu-se la "sabotajul" de la Carfil din 14 septembrie, ea a precizat că AUR "condamnă ferm Federația Rusă pentru acest act și pentru orice acțiune care poate să însemne sabotaj, diversiune sau agresiune coordonată împotriva populației României, împotriva teritoriului și, bineînțeles, împotriva obiectivelor noastre strategice".

"Condamnarea, însă, ne este clar tuturor că nu este suficientă și tocmai de aceea îi cerem președintelui României, Guvernului, MApN, MAI, SRI, MAE, cu respectarea secretului militar și cu respectarea regulilor de protecție a informațiilor clasificate, să vină în fața noastră și să ne comunice un calendar public al consolidării apărării", a spus Ramona Bruynseels, la Parlament, într-o conferință de presă.

Bruynseels a subliniat că dronele aeriene au devenit "o amenințare zilnică".

"Conform MApN, în 2026 au fost înregistrate 37 de pătrunderi neautorizate. Iar dacă este să ne uităm la datele comunicate de compania Ambrey și ale Organizației Maritime Internaționale, știți că Marea Neagră a devenit în 2026 cea mai periculoasă rută maritimă din lume pentru marinarii de pe navele comerciale. (...).

Situația nu este deloc confortabilă, este dimpotrivă dramatică și necesită o strategie clară de răspuns, dar și de coordonare cu aliații noștri. În cazul atacurilor asupra navelor, nu este confirmat în toate cazurile dacă dronele sunt rusești sau ucrainene. Probele tehnice, după cum ați observat din declarațiile tuturor oficialilor noștri, nu au fost făcute publice (...).

Știm declarațiile premierului bulgar, care a și spus că nu deține dovezi pentru a spune că o anumită țară este acuzată în mod direct de faptul că aceste drone veneau de la aceasta. Adică, da, știm că vin din est, dar nu știm exact de unde ele au fost lansate", a adăugat Ramona Bruynseels.

Ea consideră că este necesar, în perioada următoare, 'un audit interinstituțional al securității industriei de apărare (...) în așa fel încât, în continuare, să putem să spunem că se fac progrese pe partea apărării".

"Trebuie să evaluăm cum stăm din punctul de vedere al protecției fizice, contrainformative și cibernetice. Și aici ne referim la obiectivele de stat, obiective private și, în măsura în care este nevoie, să venim cu idei corective, trebuie să venim în fața comisiilor parlamentare. Și de ce să nu facem acest lucru? Se menține așa o secretomanie care nu este în avantajul nimănui.

Dorim, totodată, și cerem un plan de dezvoltare a capabilităților de reacție, supraveghere aeriană și maritimă integrată, apărare antidronă. (...). Cerem o evaluare și o comunicare strategică unitară. Noi spunem ceva, aliatul nostru Bulgaria și partener cu noi spune altceva. Cred că este absolută nevoie să ieșim cu experții noștri, care vin cu date clare de expertiză tehnică și împreună cu aliații să stabilim o comunicare coerentă, în așa fel încât să nu dăm inamicului comun motive pentru a spune că de fapt nu ne înțelegem între noi", a punctat deputatul AUR.

Ramona Bruynseels a precizat că AUR va solicita oficial, în Parlament, ca în Comisia de control al SRI și în Comisia de politică externă să fie audiați reprezentanți ai SRI, respectiv MAE, iar în Comisia de apărare - oficiali ai Ministerului Apărării Naționale și ai Ministerului Afacerilor Interne.

"Vom depune și interpelări în acest sens. Este evident că nu putem să așteptăm următoarea dronă și nu putem să așteptăm un atac asupra următoarei nave comerciale. Trebuie luate măsuri și trebuie să ne exprimăm cu toții clar că orice act de agresiune, diversiune, sabotaj nu este permis în România, indiferent din partea cui vine", a transmis Bruynseels.