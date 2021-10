Scandal cu cei 41 de susținători ai lui Orban premier. Cine reclamă că semnăturile sunt false

”Eu am fost sesizat de colegii mei că am semnat o listă. Eu nu am semnat nicio listă, nici nu știu exact despre ce este vorba.

Mi-am asumat în campania internă susținerea pentru fotul președinte Ludovic Orban, dar asta nu înseamnă că voi merge într-o direcție greșită. Eu nu am intrat în Ludovic Orban sau Florin Cîțu, eu am intrat în PNL, iar eu voi respecta deciziile PNL”, a spus Alex Popa la Antena 3.

Întrebat pe cine vede în funcția de premier, în locul lui Florin Cîțu, deputatul PNL a răspuns: ”Eu nu văd pe nimeni la momentul ăsta. (...) Vreau să discut cu colegii mei și vom lua cu toții o decizie”.

Într-o scrisoare semnată de 41 de parlamentari PNL, în care se vorbește despre situația de criză în care se află România în acest moment, se cere ca Ludovic Orban să fie numit premier.

O scrisoare parlamentară, semnată de 41 de parlamentari PNL, a apărut în spațiul public. În aceasta se cere ca Ludovic Orban să fie numit în funcția de premier al României.

”Facem apel la maturitate politică și înțelepciune din partea tuturor actorilor politici și parlamentarilor Partidului Național Liberal, precum și din partea celorlalte formațiuni politice parlamentare care și-au exprimat dorința de a continua guvernarea alături de PNL, prin susținerea lui Ludovic Orban ca prim-ministru”, se arată în scrisoare.

