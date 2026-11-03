Scandalul blănurilor. Un magazin din Istanbul cu Instagram deschis luni sare în ajutorul lui Ciolacu și transmite un mesaj în română

2 minute de citit Publicat la 09:12 03 Noi 2026 Modificat la 09:12 03 Noi 2026

Sorina Docuz a fost îmbrăcată într-o rochie lungă, gri, peste care a purtat o haină de blană. Foto: captură Antena 3 CNN

Presupusul magazin din Istanbul de unde ar fi fost cumpărată blana pe care partenera lui Marcel Ciolacu, Sorina Docuz, a purtat-o la petrecerea din weekend a social-democratului Alfred Simonis din Timișoara, a transmis un mesaj pe o pagină de Instagram care a fost deschisă chiar luni, când a izbucnit scandalul blănurilor.

Marcel Ciolacu a declarat, la Digi24, că blana purtată de partenera lui, Sorina Docuz, la petrecerea social-democratului Alfred Simonis din Timișoara, a costat 500 de euro și a fost cumpărată din Istanbul. Fostul președinte PSD a trimis și o fotografie cu magazinul turcesc și cartea de vizită a producătorului cu adresa în Marele Bazar din Istanbul. Precizările lui Ciolacu au venit după ce au apărut speculații că blana este de șinșilă și ar fi costat între 14.000 și 17.000 de euro.

Într-un mesaj video publicat pe Instagram, presupusa proprietară a magazinului din bazarul din Istanbul a susținut că piesa vestimentară a fost achiziționată de acolo. Ea a transmis un mesaj în limba română și s-a adresat în mod direct publicului din România, începând cu formularea "Bună ziua, dragii mei români."

"În urma informațiilor apărute în presa din România despre ținuta purtată de Sorina Docuz la evenimentul din Timișoara, dorim să clarificăm câteva detalii. Produsul a fost realizat la comandă în magazinul nostru din Istanbul. Prețul real de vânzare în magazinul nostru: 500 €", este mesajul care însoțește clipul video.

De menționat că pagina de Instagram a fost deschisă luni.

Liderii PSD s-au reunit sâmbătă seara, în Timișoara, la o petrecere de lux organizată de președintele Consiliului Județean, social-democratul Alfred Simonis, care și-a botezat fiul. La eveniment au participat personalități proeminente din partid. Evenimentul a fost unul elegant, iar printre invitați s-a remarcat Sorina Docuz, care a fost însoțită de Marcel Ciolacu. Deși există speculații de mai mult timp că fosta soție a lui Robert Negoiță și fostul președinte PSD ar fi într-o relație, este prima dată când cei doi ies în public împreună.

În timp ce Marcel Ciolacu a purtat un costum negru cu o cămașă albă, Sorina Docuz a fost îmbrăcată într-o rochie lungă, gri, peste care a purtat o haină de blană. Acest obiect vestimentar a stârnit speculații. Blana pare a fi de șinșilă și se comercializează cu mii de euro (între 12.000 și 17.000 de euro).

Totuși, Marcel Ciolacu a infirmat aceste zvonuri. Fostul lider al PSD a declarat, la Digi24, că blana a fost achiziționată de la un magazin din Istanbul și a costat 500 de euro, adică aproximativ 2.600 de lei. El a trimis o fotografie cu magazinul și cartea de vizită a producătorului pe care scrie că este situat în Marele Bazar din Istanbul. Mai mult, social-democratul a spus că magazinul și-a făcut reclamă cu imaginea lui și a Sorinei Docuz.

După scandalul blănurilor care a izbucnit după botezul copilului lui Alfred Simonis, Marcel Ciolacu spune că renunță pentru moment la gândurile de nuntă. „Rămânem în probe, după modelul prezidențial”, a declarat fostul premier pentru antena3.ro. "Suntem foarte bine amândoi așa cum suntem acum, asumat împreună", a spus fostul premier.