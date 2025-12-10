Scandalul înghețării salariului minim. "Percepția este ca Bolojan urăște salariații". Patroni: 15% din companii se închid dacă crește

Bogdan Hossu spune că i-a spus premierului Bolojan că impresia, în România, este că șeful guvernului îi urăște pe salariați. Sursă colaj foto: Hepta

Guvernul merge înainte cu intenția de a îngheța salariul minim în 2026, după ce s-a întâlnit în cursul zilei cu liderii de sindicat și cu reprezentanții patronatelor.

"Vor decide săptămâna viitoare, în Guvern. Asta a fost formula", a spus liderul Cartel Alfa, Bogdan Hossu, după discuțiile de la Palatul Victoria.

Hossu a afirmă că i-a transmis premierului că, în țară, percepția este că prim-ministrul apără interesele companiilor împotriva salariaților și a adăugat că centrala sa sindicală pregătește acțiuni de protest.

Lider sindical: Cei din guvern vor să legifereze, de fapt, evaziunea fiscală

"Putem accepta ca sa nu mai existe deductibilitatea care este prevăzută la ora actuală, dar trebuie crescut salariul minim la 4.350 de lei (brut, n.r.), pentru că nu este normal să-i penalizeze pe cei care vor face creșterea economică.

Mai mult, am constatat și am subliniat că, în condițiile actuale, vor să legifereze prin lege, de fapt, evaziunea fiscală în structura bugetului de stat.

Pentru că, practic, să ai o treime din salariați la salariul minim înseamnă că în momentul respectiv nu poți să ai pretenția unei creșteri economice și este clar o evaziune fiscală care este susținută în principal de întreprinderile mici și mijlocii, interesate să își maximizeze profitul.

Nu în ultimul rând, i-am atras atenția premierului că percepția - cel puțin cea care mi se transmite din partea colegilor mei - este că domnia sa urăște salariații și cetățenii din România și că măsurile sunt luate tendențios pentru a-i abrutiza și, de fapt, (premierul) protejează în continuare companiile cu capital privat și de stat.

(Întrebare: Cum a răspuns premierul când i-ați spus acest lucru?)

N-a zis nimic. Nu pot să fac un comentariu la ceva ce nu a comentat domnia sa.

Revenim la Guvern, probabil, peste două săptămâni (...) pentru că Guvernul dorește să o scoată (înghețarea salariului minim, n.r.) înainte de Crăciun, deci ar trebui să fie obiectul unei discuții în cadrul Consiliului Național Tripartit.

Lider sindical: Pregătim acțiuni de protest, cerem medierea președintelui

(...) Este un mecanism de blocare sau demotivare a muncii, pentru că dacă salariatul la salariul minim dorește să muncească două - trei ore în plus, pierde deductibilitatea și practic va lua pe net mai puțin decât dacă nu muncește în plus", a declarat Bogdan Hossu.

El a fost întrebat dacă pregătește acțiuni de protest în perioada imediat următoare.

"Da, și ne vom adresa în continuare Administrației Prezidențiale, pentru că este urgent nevoie de medierea Președintelui României, conform prevederilor constituționale, pentru a rezolva problema conflictului care există și care va escalada de la o zi la alta (...)

I-am mai subliniat o dată și astăzi (premierului) că măsurile pe care le ia împotriva cetățenilor de rând și a salariaților nu le ia și pentru decidenții politici, și pentru companiile sau societățile cu capital integral sau parțial de stat", a răspuns el.

Ce au spus patronatele la discuțiile de la Guvern: 15% dintre firme ar trage obloanele

La rândul lor, reprezentanții patronatelor au propus ca salariul minim să rămână înghețat 6 luni și sa se reia discuțiile în cursul anului 2026

"Potrivit analizelor de la IMM România și ale investigației pe un eșantion de 2.017 de întreprinzători, punctul nostru de vedere este următorul: deși înțelegem necesitatea de a amplifica veniturile minime, considerăm că acest lucru nu este cu putință în momentul de față.

Majorarea salariului minim determină majorarea tuturor categoriilor de salarii. Ar fi un efect de avalanșă. Ar crește foarte mult cheltuielile.

În fiecare firmă există o scară de salarii. În momentul în care nivelul minim a crescut, toți ceilalți salariați vor dori să le crească salariul pentru că există o diferențiere.

Salariile sunt diferite în funcție de calificare. Dacă ai mărit la minim necalificat nu poți să lași pe cel calificat cu același nivel. De aceea este un efect de avalanșă.

Acest lucru se produce în 90% din firme. O parte dintre firme nu ar mai rezista.

14,7% dintre întreprinzători spun că ar trebui să își închidă porțile, iar ceilalți ar trebui să reducă activitatea sau să le scadă competitivitatea", a spus Ovidiu Nicolescu, reprezentantul patronatelor.

Ministrul Muncii: PSD susține creșterea salariului minim și o va face până în ultimul moment al negocierilor

"Ministerul Muncii a argumentat pentru nevoia creșterii salariului minim din motive lesne de înțeles: inflație crescută, afectarea puterii de cumpărare.

Suntem, totuși, una dintre țările UE în care se înregistrează sărăcie în rândul muncitorilor, ceea ce mie mi se pare inacceptabil, adică să lucrezi, să ai o muncă decentă și să nu reușești să faci față cheltuielilor zilnice de la o lună la alta.

Au fost și opinii pentru menținerea actualului nivel al salariului minim pe economie, au venit din partea patronatelor. Încă mai e spațiu de negociere.

PSD a militat pentru creșterea salariului minim și o va face până în ultimul moment al deciziei. Suntem într-o coaliție, fiecare parte are un cuvânt de spus.

Dacă nu crește salariul minim, două milioane de cetățeni care sunt în intervalul de la 4.050 de lei - 4.500 de lei cu veniturile lor ar pierde în fiecare lună din puterea de cumpărare.

Statul ar pierde miliarde de lei direct și indirect, pe taxe de consum", a spus, la rândul său, Florin Manole, ministrul Muncii,