Șefii din ANCOM, ASF și ANRE anunță în Parlament concedieri și tăieri de salarii. Șeful ASF: Disponibilizările sunt iminente

Alexandru Petrescu, președintele ASF (stânga), Valeriu Zgonea, președintele ANCOM (centru), George Niculescu, președintele ANRE (dreapta). Foto: colaj Agerpres

Bugetarii de lux ai României, șefii ANCOM, ASF și ANRE, prezintă în Parlament rapoartele de activitate și explică cum se vor supune legii Guvernului Bolojan, care prevede reducerea posturilor cu 10% și scăderea salariilor cu 30%. Alexandru Petrescu, președintele Autorității de Supraveghere Financiară (ASF), a anunțat „disponibilizări iminente” în instituția pe care o conduce, precum și tăieri de salarii care îi vor viza inclusiv pe membrii conducerii. De exemplu, Petrescu are în prezent un salariu de 12.000 de euro, iar după reducerea de 30% acesta va ajunge la 8.000 de euro pe lună.

Una dintre legile austerității asumate de Guvernul Bolojan în Parlament prevedea tăieri de cheltuieli pentru cele trei instituții de supraveghere și reglementare: ANCOM, ASF și ANRE.

Legea a trecut de filtrul controlului Curții Constituționale și a fost promulgată de președitnel Nicușor Dan la data de 3 octombrie.

Actul normativ prevede:

reducerea posturilor cu 10%

scăderea cu 30% a posturilor din serviciile de suport

scăderea cu 30% a salariilor și indemnizațiilor

fără bonusuri și prime până la data de 31 decembrie 2028, după această dată valoarea lor cumulată nu poate depăși de două ori cuantumul brut lunar al indemnizației pentru funcția de ministru

ASF, ANRE și ANCOM trebuie să prezinte până la data de 30 octombrie noile organigrame și grile de salarizare stabilite conform noii legi.

Cât câștigă șefii ANCOM, ASF și ANRE în prezent

Valeriu Zgonea, președintele ANCOM: 12.934 de euro pe lună

Alexandru Petrescu, președintele ASF: 12.000 de euro pe lună

Cristinel Mititelu, vicepreședintele ASF: 10.688 de euro pe lună

Daniel Armeanu, vicepreședintele ASF: 10.688 de euro pe lună

George Niculescu, președintele ANRE: 15.000 de euro pe lună

Gabriel Andronache, vicepreședintele ANRE: 13.090 euro pe lună

Toate aceste salarii vor scădea cu 30%. Acestea sunt cele mai mari salarii, dar reducerile îi vizează pe toți angajații acestor trei instituții.

Șefii ANCOM, ASF și ANRE își prezintă rapoartele de activitate în Parlament

Șefii ANCOM, ASF și ANRE își prezintă marți dimineață rapoartele de activitate în Parlamentul României în comisiile reunite de buget-finanțe și muncă. De asemenea, șefii celor trei instituții prezintă și noile organigrame, după legea Guvernului Bolojan, care vor intra în vigoare începând cu anul viitor. Nu va exista un vot în aceste comisii, președinții ANCOM, ASF și ANRE își prezintă doar rapoartele și răspund întrebărilor senatorilor și deputaților. Fiecare șef a primit 15 minute.

Astfel, președintele ASF, Alexandru Petrescu, a anunțat că urmează disponibilizări în întreaga instituție din subordinea sa.

„Am luat în calcul reorganizarea instituției, până pe 31 decembrie ne vom alinia cu toate măsurile de reducere. ASF urmărește optimizarea resursei umane, reducerea cheltuielor ca până la data de 1 ianuarie procesul de reorganizare să fie gata.

(...) Disponibilizările sunt iminente. Vom avea discuții cu sindicatele și cu toți factorii decidenți să subscriem cu legea în vigoare și să reducem orice vulnerabilitate. Întreg alianiamentul de grilă va suferi o declasare. Un director general va trece la un post inferior și tot așa. Impactul salarial va fi resimțit pe tot alianiamentul”, a spus șeful ASF.

Astfel, acesta a precizat că din 544 de posturi cât sunt în prezent, de la 1 ianuarie vor mai rămâne 464 de posturi.

„Un număr de salariați deja pleacă din instituție de bună voie. Funcțiile de conducere, vor fi afectate și acestea. O grilă de salarizare cu 30 la sută mai mică”, a adăugat Alexandru Petrescu.

Președintele ASF a precizat că atunci când a ajuns el la conducerea instituției a expirat contractul colectiv de muncă și a refuzat să semneze un altul.

În 2023, în ASF cheltuielile cu salariile au însumat 161,2 milioane de lei, în 2024 suma a scăzut la 142,1 milioane de lei, în 2025 estimările sunt de 146,7 milioane de lei, iar pentru 2026, șeful ASF a declarat că preconizează cheltuieli cu salariile de 102,7 milioane de lei.

La rândul său, șeful ANRE, George Niculescu, a declarat că instituția funcționează în prezent cu 293 de posturi ocupate. Salariul mediu net în ANRE este de 18.635 de lei, a mai spus președintele instituției. El a adăugat că a demarat discuțiile pentru a reface grila de salarizare în conformitate cu noua lege. Angajații instituției nu au fost de acord cu tăierile de salarii, astfel că ANRE va face un act administrativ pentru a le reduce cu 30%.

„Aș fi dorit să prezint un nou contract colectiv de muncă. Am propus să facem un nou contract colectiv astfel încât să punem în aplicare prevederile legii. Acest lucru nu a fost împărtășit de salariați. Astfel că ANRE face un act administrativ”, a spus George Niculescu.