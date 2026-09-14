Senatul a respins proiectul de Lege pentru reducerea numărului de parlamentari, inițiat de AUR

1 minut de citit Publicat la 19:57 14 Sep 2026 Modificat la 19:57 14 Sep 2026

Imagine cu caracter ilustrativ. Sursă: Parlamentul României via Facebook

Senatul a respins, luni, propunerea legislativă iniţiată de AUR privind reducerea numărului de parlamentari. Propunerea legislativă modifica şi completa Legea 208/2015 privind alegerea Senatului şi a Camerei Deputaţilor, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Autorităţii Electorale Permanente, scrie Agerpres.

Pentru proiect s-au înregistrat 43 voturi „pentru”, 40 „împotrivă” şi 21 abţineri. Astfel, iniţiativa prevedea reducerea numărului de parlamentari la 299, respectiv 201 deputaţi şi 98 de senatori.

Proiectul mai cerea majorarea normei de reprezentare pentru alegerea Camerei Deputaţilor la 100.000 de locuitori, respectiv la 200.000 de locuitori pentru Senat.

Senatorul AUR Corneliu Negru a arătat că au trecut peste 16 ani de la referendumul iniţiat de fostul preşedinte Traian Băsescu privind reducerea numărului de parlamentari de la 465 la maxim 300, menţionând că voinţa poporului exprimată la referendum nu poate fi ignorată.

„Voinţa populară nu poate şi nu trebuie ignorată de Parlament, ignorarea acestei voinţe populare înseamnă subminarea principiului suveranităţii naţionale consfinţite în construcţia României”, a spus el.

Senatorul USR Narcis Mircescu a anunţat că şi formaţiunea sa votează proiectul de lege.

„USR va fi consecvent şi va vota pentru 300 de parlamentari. În ultimii ani am votat toate proiectele care au avut ca scop reducerea numărului de parlamentari la 300 şi le vom vota în continuare indiferent cine le va depune”, a spus acesta.

Liderul grupului Pace Întâi România, Nadia Cerva, a afirmat că proiectul este „populistic” şi în această formă nu va putea fi pus în aplicare.

„Dacă tot venim cu astfel de proiecte, măcar haideţi să le scriem frumos şi corect legal”, a spus Cerva, menţionând că iniţiatorul nu a vrut să repare proiectul la observaţiile Consiliului Legislativ.

Liderul senatorilor UDMR, Lorand Turos, a apreciat că este o „propunere scrisă pe genunchi, fără o dezbatere publică”.

„Atrag atenţia colegilor de la USR, vă rog să-i transmiteţi şi domnului Drulă, care peste noapte a învăţat limba maghiară şi ne-a criticat: votaţi propunerea AUR”, a spus acesta.

Senatul este primul for sesizat, Camera Deputaţilor fiind for decizional.

Alianța pentru Unirea Românilor (AUR) a cerut, la începutul lunii, în ședința de plen a Camerei Deputaților, introducerea în dezbatere a proiectului de lege care pune în aplicare voința exprimată de români la referendum privind reducerea numărului de parlamentari la maximum 300.