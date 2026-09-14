Nicuşor Dan explică "naţionalismul sănătos". "Dacă nu te înfăşori de trei ori pe zi cu tricolorul nu înseamnă că nu ţii la ţară"

Nicușor Dan le-a transmis tinerilor ortodocși, reuniți la Catedrala Națională, că valorile în care cred trebuie mărturisite public. FOTO: Captură video

Preşedintele Nicuşor Dan a afirmat luni, în cadrul unui interviu acordat Euronews România, că, pentru el, 'naţionalismul' are un sens juridic, constituţional, notează Agerpres.

Şeful statului s-a referit la conceptul de "naţionalism sănătos", pe care l-a folosit într-un discurs, la începutul lunii.

"Suntem într-o situaţie în care pe o chestiune naţională de identitate se pronunţă foarte gălăgios o parte a spectrului politic. Cumva, toţi ceilalţi sunt timoraţi să spună, tocmai pentru a nu se asocia cu acest discurs extrem de zgomotos, toţi ceilalţi sunt timoraţi să spună 'Eu iubesc ţara asta, eu vreau ca copiii mei să trăiască aici, eu încerc să ajut ţara asta ca să se dezvolte şi să aibă un viitor pentru copiii mei'.

Şi cred că asta lipseşte, adică foarte mulţi oameni care simt asta şi nu o spun în spaţiu public şi lasă discursul ăsta să pară unul gol de conţinut. Pe când, dacă vă uitaţi la orice ţară funcţională europeană sau neuropeană, oamenii se identifică, chiar cred în ţara în care trăiesc şi în care muncesc, în care îşi cresc copii şi îşi dedică parte din activitatea lor umană, profesională ca să ducă ţara asta înainte. Şi la noi asta lipseşte", a susţinut preşedintele.

Astfel, a reiterat ce a intenţionat să transmită în discursul respectiv.

"Acum, pe chestiunea care a stârnit dezbatere, ce înseamnă 'naţionalism'? Pentru mine, 'naţionalism' are un sens foarte juridic sau, dacă vreţi, constituţional. Şi pentru oricine are orice fel de suspiciune, poate să spună, în loc de 'naţionalism', 'patriotism'. N-am vrut să spun mai mult decât asta - decât o identitate între tine şi ţara ta şi pe care să o exprimi cu decenţă în spaţiu public", a arătat el.

Şeful statului a spus că discursul său a avut reacţii şi din partea politicienilor.

"Nu vă ascund că au fost oameni politici din toate formaţiunile care mi-au scris mesaje după asta şi au spus 'da, aţi avut dreptate, e bine că aţi spus asta'. Deci nu am făcut asta ca să declanşez cine ştie ce mişcare politică în societate, ci a fost un mesaj de care cred eu că era nevoie şi fiecare din oamenii politici sau marea lor majoritate sunt acolo crezând că pot să facă ceva pentru ţara lor. Echilibrăm tipul acesta de mesaj, să nu pară că, dacă nu te baţi cu pumnii în piept şi strigi şi te înfăşori de trei ori pe zi cu tricolorul, nu ţii la ţara asta", a mai arătat el.

Dar a subliniat că "preşedintele e în afara jocului de partide politice". Mai mult, a declarat: "Nu este sfera mea de preocupare să creez partide politice".

Preşedintele Nicuşor Dan a folosit sintagma 'naţionalism sănătos' pe 1 septembrie, într-un discurs susţinut în deschiderea Întâlnirii Internaţionale a Tinerilor Ortodocşi, cu tema "Tinerii, Familia şi Viaţa în Hristos", care a avut loc la Catedrala Naţională Bucureşti.

"Ţara asta are o istorie, noi nu venim de nicăieri. Au fost oameni în locurile astea care au luptat pentru nişte valori şi care au făcut ca noi să fim azi ceea ce suntem. Şi trebuie să fim mândri de oamenii ăştia şi privind înapoi la ce au reuşit ei să realizeze, trebuie să credem că noi putem să facem din ţara asta ceea ce au visat ei şi ceea ce visează fiecare dintre noi pentru copiii noştri.

Tocmai pentru că în spaţiul public nu există suficientă această mărturisire şi a aprecierii noastre faţă de trecutul acestei ţări şi a unui naţionalism sănătos, vedem că spaţiul public este dominat, pe de o parte, de defetişti, care spun că nu o să putem să facem nimic în ţara asta, şi partea cealaltă, de demagogi, care se bat cu pumnul în piept şi se caţără ei pe nişte elemente esenţiale ale trecutului. Exact vocea celor care cu decenţă cred şi muncesc pentru România din păcate nu se aude şi trebuie să se audă", a afirmat Nicuşor Dan.