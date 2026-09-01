Nicușor Dan, discurs inedit la Catedrala Națională, despre lipsa "naționalismului sănătos": "Spațiul acesta este luat de farisei"

Nicușor Dan le-a transmis marți tinerilor ortodocși, reuniți la Catedrala Națională, că valorile în care cred trebuie mărturisite public. FOTO: Captură video

Președintele Nicușor Dan le-a transmis marți tinerilor ortodocși, reuniți la Catedrala Națională, că valorile în care cred trebuie mărturisite public, nu doar în interiorul Bisericii, și a vorbit despre nevoia unui „naționalism sănătos”. Șeful statului a criticat, totodată, „defetiștii” și „demagogii” din spațiul public și a pledat pentru dialog și colaborare într-o societate tot mai divizată.

"Vreau să felicit Patriarhia și Episcopia pentru acest eveniment, o temă atât de actuală: tinerii, familia și viața în Hristos. Totul este pus în discuție: care sunt acele valori și cum să așezăm lumea și societatea noastră. Bineînțeles că aceasta este o întâlnire cu precădere spirituală. Permiteți-mi să vă împărtășesc niște gânduri pe care le am: să mărturisiți public și nu doar în interiorul Bisericii lucrurile în care credeți și mi se pare că această mărturisire lipsește din societate. Spațiul acesta este luat de farisei".

Nicușor Dan a transmis un mesaj și despre "naționalismul sănătos":

"Noi nu venim de nicăieri. Au fost oameni în locurile astea care au luptat pentru niște valori și care au făcut ca noi să fim azi ceea ce suntem. Trebuie să fim mândri de oamenii ăștia. Privind înapoi, trebuie să credem că noi putem să facem din țara asta ceea ce au visat ei și ceea ce visează fiecare pentru copiii noștri.

Tocmai pentru că în spațiul public nu există suficientă această mărturisire și această apreciere a noastră față de trecutul acestei țări și a unui naționalism sănătos, vedem că spațiul public e dominat, pe de o parte, de defetiști, care spun că nu o să putem face nimic în țara asta, și, pe cealaltă parte, de demagogi care se bat cu pumnii în piept și se cațără ei pe niște elemente esențiale ale trecutului. Exact vocea celor care cred și muncesc pentru România, din păcate, nu se aude".

Despre divizarea din societate, Nicușor Dan a spus: "Pare că nu mai avem răbdare să îl ascultăm pe celălalt. Evident că tot timpul vom fi diferiți, vom avea argumente unii împotriva celorlalți și asta e sănătos. Ce nu e sănătos este să ne închistăm și să nu mai auzim ce crede celălalt și să nu reușim să colaborăm ca să avansăm împreună.

Din nou, de ce se întâmplă lucrul acesta? Pentru că nu sunt suficient de prezenți în spațiul public oameni care au argumente, oameni capabili să asculte pe celălalt. În loc să auzim un dialog de substanță, auzim urlete dintr-o parte în alta.

Aici suntem, dar când văd atâția tineri nu pot decât să fiu optimist".

Declarațiile lui Nicușor Dan au fost făcute în contextul Întâlnirii Internaționale a Tinerilor Ortodocși (ITO), cel mai amplu eveniment dedicat tinerilor organizat de Biserica Ortodoxă Română, care are loc la București, de luni până joi, sub tema "Tinerii, Familia și Viața în Hristos".

Aproximativ 2.400 de tineri cu vârste între 16 și 35 de ani sunt așteptați la ediția din acest an. Dintre aceștia, 1.900 sunt participanți din eparhiile Patriarhiei Române, din diaspora și din Bisericile Ortodoxe Autocefale, iar 500 sunt voluntari ai Arhiepiscopiei Bucureștilor.