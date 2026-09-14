Lovitură pentru britanicii care vor case de vacanță în Europa. UE pregătește restricții pentru străini

3 minute de citit Publicat la 20:25 14 Sep 2026 Modificat la 20:25 14 Sep 2026

Dacă va fi adoptată, legea va îngreuna achiziția unei locuințe în afara țării inclusiv pentru britanici. Foto: Getty Images

Parlamentul European ar putea adopta o lege care le dă dreptul orașelor din UE să limiteze achiziționarea de case de vacanță de către străini non-rezidenți. Măsura, menită să reducă „presiunea” asupra piețelor locale de locuințe, ar urma să îi vizeze și pe britanici, relatează The Telegraph.

Actul normativ a fost anunțat în contextul în care liderii locali din destinații turistice populare, precum Spania, îi acuză pe străinii care au cumpărat proprietăți în acele zone că au forțat o creștere artificială a prețurilor și contribuie la criza locuințelor pentru localnici.

„Legea privind locuințele accesibile” a fost prezentată săptămâna trecută Parlamentului European și ar urma să creeze un „cadru comun” la nivel european pentru identificarea „zonelor aflate sub presiune locativă”, astfel încât autoritățile locale să se asigure că restricțiile sunt „direcționate, necesare și proporționale”.

Autoritățile locale ar putea limita achizițiile

Legea ar da undă verde autorităților locale să acționeze, după ce au fost limitate de o serie de acțiuni în justiție inclusiv de la companii precum Airbnb (care a fost practic interzisă în unele orașe, inclusiv în Barcelona), în țări precum Spania, Portugalia și Franța.

Dacă va fi adoptată, legea va îngreuna achiziția unei locuințe în afara țării inclusiv pentru britanici, potrivit The Telegraph.

Dirk Gotink, europarlamentar olandez din partea partidului de centru Noul Contract Social, a declarat că legislația va avea „consecințe grave” pentru cumpărătorii britanici.

„Culoarea ideologică a acestei propuneri este destul de clară. Oferă sprijin legal celor care vor să restricționeze achizițiile”, a declarat el pentru The Telegraph.

Gotink a spus că destinațiile turistice din Spania, Croația, Italia și Franța vor fi afectate în mod deosebit, dar a adăugat că legislația nu va face „nimic” pentru a rezolva criza locuințelor din Europa.

„Nu avem nevoie de o reglementare a UE. Rezolvăm o problemă națională, iar acesta nu este scopul legislației UE”, a spus el.

La rândul ei, Borja Giménez Larraz, europarlamentar spaniol din partea Partidului Popular, de centru-dreapta, a declarat că este „profund îngrijorat” de restricțiile pe care actul normativ le-ar impune asupra locuințelor secundare.

„O astfel de abordare intervenționistă a avut efecte negative asupra ocupării forței de muncă și activității economice acolo unde a fost aplicată, inclusiv în Franța și Elveția, ridicând în același timp serioase îngrijorări cu privire la protejarea dreptului fundamental la proprietate privată”, a explicat el.

Revolta împotriva Airbnb

În ultimii ani, în mai multe țări europene a existat o reacție puternică împotriva turiștilor și a închirierilor pe termen scurt, în mod special împotriva Airbnb.

Anul trecut, premierul socialist al Spaniei, Pedro Sánchez, a încercat să impună o taxă de 100% din valoarea proprietăților cumpărate de străini care locuiesc în afara UE.

Sánchez i-a numit pe acești cumpărători „speculatori” care sunt interesați „doar să facă bani”. Dacă va fi adoptată, măsura ar putea practic dubla costul proprietăților din Spania pentru acești cumpărători și i-ar afecta în mod disproporționat pe britanici.

De asemenea, la începutul acestui an, guvernul Insulelor Baleare a propus, de asemenea, interzicerea achiziționării de locuințe de către nerezidenți, pentru a „acorda prioritate locuințelor destinate traiului”.

Pentru ca sprijinul juridic al UE să se aplice, prețul mediu al locuințelor din zona respectivă trebuie să fie de cel puțin opt ori mai mare decât venitul anual mediu al unui rezident.

De asemenea, acest raport trebuie să fi crescut în ultimii 10 ani, iar autoritățile trebuie să considere că este puțin probabil ca prețurile să scadă în următorii trei ani.

Ursula von der Leyen, președinta Comisiei Europene, a declarat că legislația va oferi „sprijin” și „claritate” autorităților locale, adăugând: „Livrăm rezultate pentru toți europenii.”

„Lipsa locuințelor accesibile este un motiv de îngrijorare pentru atât de mulți dintre cetățenii noștri europeni. Angajații esențiali și studenții nu își permit să locuiască acolo unde muncesc și studiază”, a explicat Von der Leyen.

În cadrul unei consultări privind propunerile UE, statele membre și marile orașe și-au exprimat îngrijorarea cu privire la riscul unor litigii costisitoare în urma măsurilor de limitare a închirierilor pe termen scurt și a locuințelor secundare. Autoritățile naționale și locale au solicitat „în mod repetat” o mai mare claritate juridică în această privință.

În 2025, potrivit unui sondaj realizat de Eurobarometru, 40% dintre europeni considerau că lipsa locuințelor accesibile pentru localnici reprezintă o problemă urgentă și imediată.

Comisia Europeană a precizat că familiile locale care vor să cumpere o locuință vor beneficia de pe urma acestei legislații, precum și orașele și alte autorități publice.

Proiectul va fi analizat de Parlamentul European și de Consiliul UE înainte de a deveni lege.