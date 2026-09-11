Bruxelles-ul schimbă piaţa imobiliară. Cum vor să stopeze scumpirea chiriilor: apar zone de stres imobiliar şi restricţii pentru Airbnb

Tot mai puţini români îşi permit să-şi cumpere o locuinţă. Foto: Captură Antena 3 CNN

Comisia Europeană vine cu o inițiativă extrem de utilă și așteptată pentru milioanele de europeni care se luptă cu prețurile uriașe ale locuințelor. Pachetul legislativ privind locuințele accesibile le va oferi primăriilor și guvernelor instrumentele necesare pentru a combate scumpirea excesivă a chiriilor, fără a încălca regulile pieței europene.

"Legea privind locuinţele accesibile" vine în sprijinul tinerilor, în contextul în care, pentru aceştia, a devenit aproape imposibilă achiziţionarea unei case. Legea aduce o protecţie sporită pentru chiriaşi, tineri şi studenţi. De asemenea, se doreşte facilitarea accesului la chirii la preţuri sustenabile şi protejarea lucrătorilor esenţiali, cum sunt profesorii sau caderele medicale.

Se simplifică şi procedurile de autorizare pentru investiţii noi, iar clădurile pentru birouri goale vor putea fi transformate rapid în spaţii de locuit, prin acces şi la finduri europene.

Restricţii pentru chirii tip Airbnb

O altă măsură importantă este restricţionarea închirierilor pe termen scurt, cum sunt cele de tipul Airbnb. În zonele afectate de criză, autorităţile vor putea limita numărul locuinţelor destinate turiştilor, pentru a readuce aceste proprietăţi pe piaţa chiriilor pe termen lung.

Proiectul combate şi speculaţiile imobiliare, iar autorităţile vor putea impune taxe suplimentare pe casele lăsate goale.

Ce sunt "zonele de stres imobiliar"

De asemenea, se definesc "zonele de stres imobiliar", bazate pe raportul dintre preţul caselor şi veniturile populaţiei, unde autorităţile pot aplica reguli speciale de intervenţie.

Bucureștiul rămâne cel mai scump oraş din ţară pentru chiriaşi

Piaţa chiriilor intră oficial în cea mai aglomerată perioadă din an, impulsionată de valul de studenţi aflaţi în căutarea unei locuinţe în marile oraşe înainte de începerea noului an universitar, Capitala fiind în această toamnă cel mai scump oraş din ţară pentru chiriaşi, conform unei analize realizate de imobiliare.ro.

"Ca în fiecare an, septembrie reprezintă punctul maxim de interes în piaţa chiriilor, sub efectul cererii suplimentare generate de studenţi. În această perioadă, unii proprietari au un comportament speculativ şi încearcă să obţină preţuri mari.

Tocmai de aceea îi sfătuim pe studenţi să caute din timp şi să îşi securizeze apartamentele din septembrie cât sunt încă oferte suficiente în piaţă", a declarat Daniel Crainic, director de marketing.

Cartierul Militari rămâne cel mai ieftin din oraş, aici apartamentele putând fi închiriate, în medie, cu 400 euro/lună. Opţiuni pentru cei cu un buget limitat pot fi găsite şi pe raza Sectorului 4, în special în zona Giurgiului.

În acest caz, suma medie pe care trebuie să o achite un chiriaş pentru un apartament ajunge la 430 euro/lună. Diferenţele de preţ se menţin semnificative pe plan local de la un cartier la altul. În zona Primăverii, cea mai scumpă din oraş, chiria medie ajunge la 3.000 euro/lună.