Un bâzâit misterios se aude din Ambasada Rusiei din Austria. Vecinii de la Ambasada Germaniei s-au plâns de el, rușii spun că nu îl aud

De câteva săptămâni, locuitorii și diplomații din cartierul Landstraße al Vienei aud un zgomot inexplicabil, provenit de la Ambasada Rusiei. Deși sunetul este considerat o problemă la Ambasada Germaniei, oficialii ruși susțin că nu l-au auzit până acum, scrie publicația Kronen Zeitung.
Potrivit Ministerului austriac de Externe, o plângere a fost depusă la Consiliul Local Viena.
Deși sunetul, care are o frecvență de aproximativ 790 de herți, este clar audibil, este auzit cel mai tare într-un spațiu public care este, în prezent, un punct central al relațiilor diplomatice din Viena: pe strada dintre ambasadele Germaniei și Rusiei.
„Se aude un zgomot pe Reisnerstraße și este deranjant”, a confirmat o purtătoare de cuvânt a ambasadei Germaniei pentru APA la sfârșitul săptămânii trecute.
Ea a speculat că sună precum un generator și ar putea fi cauzat de creșterea consumului de energie electrică. Când a fost întrebată despre un posibil risc de securitate, ea a spus: „Nu aș merge atât de departe”.
Oficialii de la Ambasada Rusiei spun, însă, că nu au auzit nimic.
„Putem confirma că nu auzim niciun zgomot și nu am primit nicio reclamație din partea vecinilor în legătură cu acesta”, a răspuns personalul ambasadei.
În plus, ambasada nu are echipamente care ar putea produce un astfel de zgomot la frecvența menționată. Acesta ar putea fi atribuit lucrărilor de construcție care se desfășoară în prezent în apropierea ambasadei.
La câteva ore după declarație, sunetul se auzea încă, conform observațiilor APA.
Deși nu au putut dovedi acest lucru, locuitorii din apropiere au speculat, recent, că zgomotul ar putea proveni de pe terenul Ambasadei Rusiei. Un posibil indiciu este clădirea ambasadei în fața căreia se aude cel mai puternic zgomotul: Ea este caracterizată de o structură neobișnuită a acoperișului, sub care se presupune că este ceva ascuns de ani de zile.
Există chiar și un caz documentat în 2013. O purtătoare de cuvânt a Autorității în Construcții din Viena a explicat, în urma unei anchete, că a existat o problemă cu proprietatea respectivă.
„Se pare că o unitate de aer condiționat era foarte zgomotoasă”, a spus ea.