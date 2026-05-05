SENS, după moțiunea de cenzură: „Bolojan avea multe păcate: a luat de la săraci, de la mame, de la elevi și studenți”

1 minut de citit Publicat la 19:01 05 Mai 2026 Modificat la 19:01 05 Mai 2026

Culisele votării moțiunii contra Guvernului Bolojan în Parlamentul României, 5 mai 2026. Sursa foto: Antena 3 CNN/ Robert Chirileanu

Mișcarea SENS critică deopotrivă guvernarea Bolojan și alianța PSD-AUR care a dărâmat-o. Partidul susține că executivul trebuia presat să facă reforme reale, nu doar austeritate, iar căderea sa nu înseamnă că acele reforme vor urma, relatează Agerpres.

Guvernul Bolojan a fost demis marți prin moțiunea de cenzură inițiată de PSD, AUR și PACE - Întâi România, cu 281 de voturi „pentru”, patru împotrivă și trei anulate.

SENS consideră că Guvernul ar fi trebuit constrâns să reducă privilegiile, să combată corupția și inegalitatea, să reformeze ANAF-ul și să introducă alegerile locale în două tururi. În schimb, măsurile luate au lovit în categoriile vulnerabile.

„Guvernul Bolojan avea multe păcate: a luat de la săraci, de la mame, de la elevi și studenți. Trebuia presat să facă reforme serioase, nu austeritate. Căderea sa, însă, nu garantează că acele reforme vor veni. Dimpotrivă. PSD și AUR și-au dat mâna să dărâme, dar nu au un plan să construiască și nu au vreo intenție să schimbe ceva în mai bine. Poziția SENS este clară: România are nevoie de un guvern care oferă o direcție europeană țării și politici sociale care să compenseze măsurile de austeritate luate fără cap. AUR trebuie să rămână izolat în afara guvernării”, se arată în postarea formațiunii pe Facebook.

Partidul se declară împotriva austerității și a extremismului și pledează pentru o guvernare democratică, cu orientare europeană, axată pe nevoile cetățenilor. SENS cere servicii publice accesibile, investiții din PNRR și reformă fiscală, astfel încât povara să nu cadă pe cei mai vulnerabili.

„Izolarea extremismului nu se face doar prin discursuri frumoase. Se face printr-un stat care funcționează, prin școli finanțate corect, prin spitale care nu sunt împinse la limită, prin servicii publice decente și printr-o economie în care povara nu cade mereu pe cei cu venituri mici și medii”, mai transmite SENS.