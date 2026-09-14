Siegfried Mureşan: Alegerile anticipate s-ar putea să devină o necesitate. Susţinem un tehnocrat doar dacă nu e controlat de PSD

Europarlamentarul Siegfried Mureșan. Foto: Agepres

Eurodeputatul Siegfried Mureşan, varianta de premier propusă de PNL, USR şi UDMR, a declarat luni, la Strasbourg, că este posibil ca alegerile anticipate să devină o necesitate, în cazul în care situaţia de blocaj pentru formarea unui nou guvern nu va fi depăşită în următoarea perioadă.

Siegfried Mureşan, care este vicepreşedinte al grupului Partidului Popular European în Parlamentul European, a spus că în prezent există trei posibilităţi de a forma un guvern în România. Prima ar fi un guvern PSD-AUR, "care să ţină România pe loc". A doua un guvern reformator care să oprească risipa guvernelor.

„Ultimele săptămâni au arătat că nu există în parlamentul României o majoritate pentru un guvern reformator, aşa cum au propus PNL, USR şi UDMR", a declarat Mureşan în cadrul unui briefing pentru jurnalişti români şi din Republica Moldova, potrivit Agerpres.

„A treia variantă - de compromis, nu o variantă preferabilă - este un guvern tehnocrat, apolitic, despre care PNL poate discuta doar dacă un astfel de guvern îşi asumă agenda de modernizare", a mai spus eurodeputatul român. El a subliniat însă că „putem susţine un premier tehnocrat doar dacă nu este controlat de PSD".

„Nu unui guvern condus de un premier tehnocrat şi de miniştri teleghidaţi de Partidul Social Democrat", a spus Mureşan, adăugând că „asta ar însemna că PSD-ul controlează România, dar nu-şi asumă răspunderea. Acest lucru ar fi incorect".

El a prezentat şi condiţiile în care liberalii şi-ar acorda sprijinul: „Un Guvern tehnocrat poate fi votat de PNL doar dacă are oameni serioşi, tehnocraţi în Guvern. Nu vom vota niciun Guvern care să aibă PSD-ul în componenţa sa. Şi noi, Partidul Naţional Liberal, nu vom fi alături de PSD în niciun Guvern, lucru pe care l-am spus din luna aprilie", a continuat Mureşan.

Întrebat dacă poate aduna 233 de voturi în caz că va fi desemnat premier de preşedintele Nicuşor Dan, el a răspuns că va încerca să valorifice această şansă în caz că i se va oferi.

„Cred că dacă preşedintele mă va desemna voi avea această şansă. Nu voi comenta intenţiile preşedintelui, este prerogativa preşedintelui de a face o desemnare şi de a explica cum a ajuns la acea desemnare. (...) Dacă eu voi fi desemnat voi încerca să formez majoritatea pe o agendă de reformare şi modernizare", a dat asigurări Mureşan.

Pe de altă parte, a spus el, PNL nu se teme de opoziţie.

Întrebat despre posibilul scenariu al alegerilor anticipate, el a răspuns că acestea "nu sunt un scenariu de dorit", dar că devin o opţiune dacă situaţia de blocaj continuă.

„Noi, PNL, nu ne dorim alegeri anticipate, însă dacă situaţia de blocaj nu este depăşită ele s-ar putea să devină o necesitate. Îmi va fi mereu mult mai suspect un om politic căruia îi este teamă să se întoarcă la cetăţean, decât un om politic care spune: 'situaţia de blocaj nu poate fi depăşită, să dăm oamenilor şansa de a vota'", a mai afirmat el.

El a recunoscut că alegerile anticipate ar însemna o perioadă de „câteva luni de incertitudine", dar a afirmat că ar putea fi de preferat "două luni de campanie electorală, decât doi ani jumate la cheremul majorităţii PSD-AUR".