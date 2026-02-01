Simion anunță "noua guvernare AUR, care va veni curând". Vrea vrea Externele și Comerțul Exterior

Liderul AUR, George Simion. Foto: Agerpres

Liderul formațiunii AUR, George Simion, și-a dezvăluit intențiile legate de o viitoare guvernare AUR și de ministerele al căror control îl consideră esențial

Simion a vorbit, duminică, la un eveniment dedicat antreprenorilor din diaspora, care a fost organizat la Palatul Parlamentului, notează news.ro.

Cu această ocazie, el a spus că "viitoarea guvernare AUR va aduce schimbări profunde la nivelul instituţiilor guvernamentale".

”În viitoarea guvernare AUR, care trebuie să vină cât mai curând, de Ministerul de Externe nu o să se ocupe doar diplomaţii şi nu o să fie doar Ministerul Afacerilor Externe.

Simion: Trebuie un Minister de Comerț Exterior

Trebuie să avem Ministerul de Externe şi de Comerţ Exterior. Pentru că relaţiile economice, mai ales în aceşti ani, sunt cele mai importante. (…) Voi puteţi lega - şi o faceţi deja - cele două lumi: ţara adoptivă şi România.

Produsele româneşti trebuie să ajungă în comunităţile româneşti din străinătate. Datorită unor oameni curajoşi, datorită unor oameni harnici, lucrul ăsta se întâmplă.

Se poate întâmpla şi mai mult, şi mai bine, iar acolo trebuie să intervină statul: în a permite produselor româneşti să fie competitive, în a investi în depozite şi reţele de distribuţie, (pentru) ca ceea ce ne face pe noi mândri, ca alimentele, produsele, inclusiv tehnologice, din România, să ajungă, în primul rând, în celelalte ţări ale Uniunii Europene”, a spus liderul AUR.

Mohammad Murad: Când vine diaspora în țară, nici măcar nu e pornită scara electrică de la Otopeni

La evenimentul de la Parlament a vorbit și Mohammad Murad, deputat AUR, preşedintele Comisiei pentru Antreprenoriat şi Turism din Camera Deputaţilor.

”Aţi adus an de an aproape 20 miliarde de euro, 12 miliarde trimise la rude (…) Când am început să notez ce a făcut România pentru voi, am stat şi m-am gândit: 'Poate zic nu sunt bine informat.'

M-am uitat pe net să văd dacă a făcut vreun gest, vreodată, şi am văzut un singur lucru. Ei (politicienii, n.r.) vă bat la uşă numai când au nevoie de voturi.

Timp de patru ani de zile, nimeni nu v-a întrebat nimic, nimeni nu v-a dat nicio atenţie, nici măcar scara electrică de la Aeroportul Otopeni nu o pornesc când veniţi şi veniţi în număr de mii", a afirmat deputatul.