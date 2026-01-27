Scandal în tabăra suveranistă. Dungaciu spune că americanilor nu le pasă de Călin Georgescu, Simion e acuzat că „i-a furat identitatea”

Președintele AUR, George Simion și prim-vicepreședintele AUR, Dan Dungaciu. Foto: Hepta

Scandal cu acuzații la adresa liderului AUR, George Simon, din partea celor care se revendică „suveraniști”, după vizita președintelui AUR în Statele Unite ale Americii. Simion este acuzat că „i-a furat identitatea” lui Călin Georgescu, după ce pe un pliant în care era prezentat liderul AUR, acesta a fost descris ca cel care ar fi trebuit să fie președinte al României, însă „forțele globaliste au anulat alegerile”. Ulterior, chiar și fostul candidat la prezidențiale, Călin Georgescu, a acuzat „toată clasa politică”, chiar și pe cei care „mimează binele”, că nu știu „regulile timpului”.

„Trebuia să fie președintele României, însă forțele globaliste au anulat și fraudat alegerile prezidențiale”, scrie pe un pliant cu chipul lui Simion, distribuit la o conferință la care președintele AUR a participat în SUA.

Un fost susținător al lui George Simion, căzut ulterior în dizgrație în perioada alegerilor din București, Gelu Vișan, îl acuză pe liderul AUR că „i-a furat identitatea lui Călin Georgescu, prezentându-se ca victima anulării și fraudării alegerilor.”

„George Simion nu a candidat in 2024, ci în 2025, iar el și-a recunoscut înfrângerea în 2025, la două ore după ce s-au închis urnele și a plecat la Cluj și Viena să-și ia tainul”, scrie Vișan.

„Trădătorii. Așa cum am spus, George Simion și AUR nu au nici o legătură cu Călin Georgescu și cu susținerea domniei sale. George Simion și Gașca sunt doar niște trădători care vor voturile lui Călin Georgescu și electoratul său. Prezent în emisiunea prietenei sale Anca Alexandrescu, Dan Dungaciu, primvicepreședinte AUR, a spus că NU A VORBIT NICIODATĂ în SUA despre Călin Georgescu”, a mai scris Vișan.

Supărarea suveraniștilor din tabăra lui Călin Georgescu este cu atât mai mare cu cât prim-vicepreședintele AUR, Dan Dungaciu, cel care l-a însoțit pe Simion în SUA, a declarat, luni seara, că în Statele Unite nu s-a vorbit despre Călin Georgescu și că „nimeni nu va face, din câte îmi dau eu seama, o investigație special pentru România”.

Afirmațiile făcute de prim-vicepreședintele AUR sunt în contradictoriu cu temele răspândite de propaganda pro-Georgescu, care susține aproape zilnic de la afirmații total aberante, cum ar fi că americanii vor veni să îl pună pe Georgescu președinte, la conspirații cu o priză mai mare la publicul suveranist referitoare la așa-zise investigații și rapoarte ale Departamenului de Stat sau ale altor instituții din SUA cu privire la situația fostului candidat la prezidențiale.

Marți, prezent la controlul judiciar, fostul candidat la prezidențiale, Călin Georgescu, a avut un mesaj „către toată clasa politică”, cu trimitere și la AUR. „Am o mențiune față de întreg sistemul și față de toată clasa politică. Sublinize: toată clasa politică. Cei care cred că au câștigat făcând rău, foarte mare rău poporului român sau mimând binele nu știu regulile timpului, vrerea strămoșilor, care sunt vii, și vrerea lui Dumnezeu. Vă mulțumesc”, a spus acesta.