Slatina, împinsă spre datorii uriașe. PUSL Olt: „Orașul plătește pentru promisiuni electorale”

Liderul PUSL Olt, Cristian Cismaru. Sursa foto: Antena 3 CNN

Municipiul Slatina se află pe un drum periculos, care riscă să ducă la un blocaj financiar pe termen lung, avertizează Cristian Cismaru, președintele PUSL Olt. Acesta atrage atenția asupra unui cumul de decizii administrative care apasă tot mai greu asupra bugetului local și asupra slătinenilor.

Potrivit lui Cismaru, actuala administrație a ratat finanțări europene și naționale esențiale pentru dezvoltarea orașului, inclusiv fonduri în valoare de zeci de milioane de euro. În paralel, taxele și impozitele locale au fost majorate aproape până la plafonul maxim permis de lege, transformând Slatina într-unul dintre orașele cu cele mai ridicate poveri fiscale.

Cu toate acestea, situația financiară nu doar că nu s-a îmbunătățit, ci riscă să se agraveze. Primarul pregătește contractarea unui împrumut de aproximativ 150 de milioane de lei, bani care vor fi rambursați de cetățeni pe parcursul următorilor ani, cu tot cu dobânzi.

„După pierderea fondurilor europene pentru următorii ani, după ratările din programele naționale și după majorările de taxe și impozite, administrația locală recurge din nou la îndatorare. Slătinenii sunt cei care vor plăti nota de plată”, avertizează Cristian Cismaru.

Liderul PUSL Olt susține că împrumutul este justificat public prin proiecte de interes general, însă, în realitate, o parte importantă a sumei ar urma să fie direcționată către investiții controversate, asumate politic, fără o consultare reală a comunității.

„Aceasta nu este dezvoltare, ci o amânare a problemelor, pe spatele oamenilor. Slatina are nevoie de investiții inteligente și de fonduri nerambursabile, nu de datorii care vor apăsa orașul ani la rând”, a concluzionat Cismaru.