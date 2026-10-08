Sorin Grindeanu, despre Luca Niculescu: „Este un om decent, un diplomat foarte bun”. PSD pune însă două condiții

Președintele PSD, Sorin Grindeanu. Foto: Agerpres

Președintele PSD, Sorin Grindeanu, a recunoscut că nominalizarea lui Luca Niculescu pentru funcția de prim-ministru a stârnit nemulțumiri serioase în partid, care ceruse acest mandat pentru sine.

Liderul PSD a vorbit, în emisiunea Sinteza Zilei de la Antena 3 CNN, despre premierul desemnat și a avertizat că partidul nu va face parte din noua majoritate dacă nu vor fi îndeplinite două condiții: schimbarea direcției în administrarea țării și o majoritate transparentă, asumată de toți cei care o formează.

Grindeanu a explicat că PSD și-a dorit mandatul de prim-ministru, însă șeful statului a ales altă variantă.

„Să știți că Partidul Social Democrat a solicitat mandatul de prim-ministru, pentru că noi am dorit să intrăm și să avem această nominalizare. Președintele, în mod constituțional, considerând că nu a depășit limitele Constituției, a considerat că trebuie să facă această nominalizare”, a declarat liderul PSD.

„Și, sigur, să știți că acest lucru nu a fost trecut ușor cu vederea în activ, și am destui colegi care s-au simțit dezamăgiți. Ba chiar eu am și spus zilele trecute că a existat și un soi de revoltă pe care n-am putut s-o ascund, fiindcă acesta este adevărul”, mai spune el.

Liderul PSD a amintit că nemulțumirea vine și din felul în care s-au desfășurat lucrurile în primăvară, când au existat alte două propuneri pentru funcția de premier, Siegfried Mureșan și Eugen Tomac, iar PSD se aștepta ca, de această dată, mandatul să fie dat partidului care a câștigat alegerile.

„Depășim aceste dezamăgiri, având în vedere ce vă spuneam mai devreme, situația în care ne aflăm ca țară. De aceea, dacă noi suntem în stare să trecem peste aceste lucruri, deocamdată așteptăm și de la ceilalți să facă acest efort. Trebuie să terminăm cu liniile astea roșii și cu lucrurile care se fac în acest moment, dacă vrem să fim responsabili. Dacă nu, vom continua pe această linie și vom escalada tot discursul public”, a avertizat liderul PSD.

Despre premierul desemnat, Sorin Grindeanu a avut doar cuvinte de apreciere.

„Luca Niculescu este un om decent, un diplomat foarte bun, care eu cred că se străduiește în aceste zile să găsească acest numitor comun, astfel încât să avem această majoritate transparentă”, a spus el.

Susținerea PSD nu este însă necondiționată, spune Grindeanu, care cere o schimbare a politicii economice, pe care o consideră greșită, și, în al doilea rând, o majoritate clară, care să își asume guvernul.

„Altfel, Partidul Social Democrat nu va fi parte a acestei majorități dacă nu avem aceste două lucruri pe care le spuneam astăzi: o schimbare de direcție în administrarea țării, pentru că se dovedește de un an și ceva că politica economică nu a fost cea corectă. În al doilea rând, o majoritate transparentă, asumată, astfel încât să susține acest guvern care va trece. Acestea sunt cele două condiții ale PSD”, a declarat Sorin Grindeanu.

Fără respectarea acestor condiții, a confirmat liderul social-democrat, PSD nu este dispus să voteze noul guvern.