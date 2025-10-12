Sorin Grindeanu: „Ne-am fi dorit un Guvern fără USR. Neținând cont de părerile PSD să nu te aștepți să ai un parcurs lin”

Social-democrații nu au fost de acord cu mai multe măsuri luate de Ilie Bolojan și l-au criticat public pe premier. Foto: Agerpres

Președintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a declarat la Antena 3 CNN că și-ar fi dorit un Guvern din care să nu facă parte USR, însă social-democrații au acceptat acest compromis politic. Totuși, Sorin Grindeanu îl avertizează pe premierul Ilie Bolojan că PSD rămâne cel mai important partid din Coaliția de guvernare și că este dreptul formațiunii să ceară ca doi dintre partenerii din Coaliție să nu se alieze împotriva celui de-al treilea, referindu-se la PNL și USR. Șeful PSD a mai spus că există „tentative” în Guvernul Bolojan de a ignora doleanțele social-democraților și l-a avertizat pe premier că, dacă nu ține cont și de PSD, nu va avea un parcurs lin.

Sorin Grindeanu a afirmat, în cadrul emisiunii „Ora de foc” cu Oana Zamfir, că fără PSD nu există o majoritate parlamentare care să sprijine un Guvern.

„Politic, am hotărât printr-o largă consultare să intrăm în această coaliție cu PNL, USR, UDMR plus grupul minorităților. Poate ne-ar fi plăcut să fie o coaliție mai slim, mai restrânsă. Poate putea fi făcută cu mai puține partide, dar politic am înțeles”, a explicat președintele interimar al PSD.

Sorin Grindeanu: Aș fi preferat o variantă fără USR, evident

Președintele PSD a precizat că și-ar fi dorit o guvernare fără USR și a criticat „alianțele” din interiorul Executivului dintre PNL și USR.

„Dacă e să mă întrebați în mod direct, aș fi preferat o variantă fără USR, evident. Cum și USR sunt convins, numai că nu le iese pe calcule, fără PSD nu prea se poate, ar fi preferat o asemenea variantă. Politic am dreptul să cer anumite lucruri în această coaliție politică, și anume ca doi dintre acești parteneri din această Coaliție să nu se alieze împotriva unui al treilea”, a spus președintele interimar al PSD.

Întrebat cine are ultimul cuvânt în această Coaliție, Ilie Bolojan sau Nicușor Dan, PSD sau USR, Sorin Grindeanu a răspuns:

„Nu cred că e cineva care să fie deținător sau Stăpânul inelelor, dacă putem să spunem așa. Fiecare are prerogativele date de către Constituție. Avem o coaliție formată din patru partide, ceea ce nu e un lucru simplu. E un lucru chiar dificil.

Nu e ușor să armonizezi puncte de vedere venite de la partide politice care tradițional s-au aflat pe părți diferite sau antagonice. Mă refer, de exemplu, PSD și USR, pentru că cu PNL am mai avut majorități sau am încercat să avem majorități în trecut. Asta înseamnă că nu tot timpul lucrurile merg așa lin”, a spus președintele interimar al PSD.

Sorin Grindeanu acuză Coaliția că a ignorat PSD

Liderul PSD a precizat că deciziile în Coaliție nu se iau de un singur partid, dar a spus că sunt „tentative” de a ignora punctul de vedere al social-democraților.

„La aceste lucruri se mai adaugă și tentative de a ignora rolul PSD în această Coaliție. PSD rămâne principalul partid al acestei Coaliții. În momentul în care încerci să faci lucruri neținând cont de părerile PSD să nu te aștepți să ai un parcurs lin”, a explicat președintele interimar al PSD.

Întrebat dacă este acesta un avertisment pentru premierul Ilie Bolojan, Sorin Grindeanu a negat, adăugând că el i-a spus acest lucru prim-ministrului chiar de la tribuna Parlamentului.

„E un lucru pe care eu l-am spus chiar de la tribuna Parlamentului. Nu-i nimic nou în momentul în care noi venim și venim cu propuneri și încercăm să găsim, fiind un partid de stânga, de centru-stânga, și încercăm să mai atenuăm din anumite măsuri, care unele dintre ele sunt extreme și putem să detaliem dacă vreți.

Ne așteptăm să fie luate în seamă propunerile PSD și datorită ponderii pe care o avem în Parlament și datorită validității acestor propuneri și solidității lor. În momentul în care pare că sunt ignorate și au fost câteva rânduri atunci nu trebuie să te aștepți în coaliție să fie drumul foarte lin și lipsit de turbulențe”, a explicat Sorin Grindeanu.

Sorin Grindeanu: Ori avem candidat comun la Capitală, ori fiecare partid e pe cont propriu

Realizatoarea Antena 3 CNN, Oana Zamfir, i-a atras atenția președintelui interimar al PSD asupra unor declarații obținute pe surse făcute de acesta într-o ședință a Coaliției. Sorin Grindeanu le-a spus colegilor săi că PSD „nu e în rolul ciobanului moldovean din Miorița”, în contextul discuțiilor despre alegerile pentru Primăria Capitalei.

Șeful PSD a continuat: „adică noi să stăm să contemplăm, să vorbim cu soarele și luna și ceilalți, între timp, să se organizeze ca să ne omoare, că așa vrea Drulă să fie primar acum la București. Dacă cineva vrea să o facă pe măicuța bătrână cu brâul de lână și să jelească pe cineva, vă asigur că nu vom fi noi de la PSD aceia”.

Sorin Grindeanu a confirmat afirmațiile. Întrebat cine ar trebui să jelească, a răspuns:

„Nu trebuie să jelească nimeni. De-asta nu înțeleg poziția celorlalți, dorința lor de a trimite un partener în izolare. De-asta și zicerile mele publice și mai puțin publice.

Dacă tot am luat această decizie politică destul de grea pentru PSD de a face această Coaliție, tot politic vreau să decideți dacă vreți să mai fim împreună cu toții în această Coaliție.

Ori avem un candidat comun, cu toții. Ori candidăm fiecare partid cu candidatul propriu și nu se simte nimeni izolat în cadrul acestei Coaliții. Și da, cel mai bun câștigă și gata, am terminat discuția”, a mai spus Sorin Grindeanu.

Între PSD și USR au existat neînțelegeri încă de la formarea Guvernului. Neînțelegerile dintre aceste partide au atins un punct culminant după ce a murit fostul președinte Ion Iliescu. Cei de la USR i-au cerut premierului să nu decreteze doliu național și nici să nu organizeze funeralii de stat pentru acesta. Social-democrații au considerat solicitarea drept una „lipsită de respect” și au boicotat ședințele Coaliției, fiind amânate atunci decizii importante.

Conflicte au fost și între PNL și PSD. Social-democrații nu au fost de acord cu mai multe măsuri luate de Ilie Bolojan și l-au criticat public pe premier. Un alt punct de tensiune îl reprezintă alegerile pentru primăria Bucureștiului. Social-democrații au amenințat că ies de la guvernare dacă PNL și USR au candidat comun.