Sorin Şipoş, după dezvăluirile lui Sprînceană: "George Simion ar trebui judecat pentru trădare națională și condamnat la închisoare"

Senatorul și președintele USR Timiș, Sorin Șipoș. FOTO: Facebook

Senatorul și președintele USR Timiș, Sorin Șipoș, a declarat, vineri, după dezvăluirile afaceristului Dragoș Sprînceană, conform căruia George Simion ar fi făcut lobby pentru scoaterea României din programul Visa Waiver, că preşedintele AUR "ar trebui judecat pentru trădare națională și condamnat la închisoare". "Pentru niște voturi, Simion și-ar fi vândut țara. El, care se bate cu pumnii în piept despre cât de patriot este", a adăugat Şipoş, precizând că "SIE are obligația să expună tot ce cunoaște pe acest subiect".

"Dacă se adeverește ce spune Dragoș Sprânceană, atunci George Simion ar trebui judecat pentru trădare națională și condamnat la închisoare.

Dacă punem la pachet comportamentul lui Simion în delegația din Statele Unite, cu pozițiile sale din Parlament, și adăugăm la ele acuzațiile lui Dragoș Sprânceană, un suveranist convins și apropiat al administrației Trump, atunci reiese foarte clar că George Simion și-ar fi încălcat complet jurământul față de România.

Concret, Dragoș Sprânceană relatează cum George Simion însuși se lăuda că făcea lobby oficialilor americani pentru a face rău României și pentru a o scoate din Visa Waiver.

De ce? Pentru că i-ar fi fost util electoral.

Pentru niște voturi, Simion și-ar fi vândut țara. El, care se bate cu pumnii în piept despre cât de patriot este.

Ticăloșia celor de la AUR nu are limite: ei, care încurajează imperialismul și războiul, ei, care votează împotriva dreptului României de a-și apăra cetățenii și care, prea des, nu sunt decât o goarnă rusească în România.

George Simion trebuie să clarifice imediat acest episod. Fapta, dacă este reală, este extrem de gravă. Iar SIE are obligația să expună tot ce cunoaște pe acest subiect", a postat Sorin Șipoș pe Facebook.