Ştefan Pălărie acuză PNL, AUR şi PSD că vor să introducă la vot o lege cu dedicaţie pentru Academia Română: E o batjocură pentru români

Ştefan Pălărie acuză PNL, AUR şi PSD că vor să introducă la vot o lege cu dedicaţie pentru Academia Română. sursă foto: Hepta

Senatorul USR Ştefan Pălărie a acuzat, marţi, PNL, AUR şi PSD că au iniţiat printr-o procedură "care frizează orice logică" trecerea prin Parlament a proiectului de modificare a Legii Academiei Române, susţinând că acesta are prevederi "absolut abuzive şi respingătoare" şi USR se opune adoptării.

Pălărie a spus că USR a reuşit, în Comitetul liderilor, să împiedice, pe moment, introducerea proiectului pe ordinea de zi a plenului Senatului, după ce acesta a primit raport de admitere din partea Comisiilor juridică şi pentru cultură.

"PNL, AUR şi, până acum câteva minute, PSD au iniţiat într-o procedură care frizează orice logică de a trece în mai puţin de 24 de ore de când a început sesiunea parlamentară o lege - L72/2025, este vorba despre Legea Academiei Române. Această lege are cel puţin trei prevederi absolut abuzive şi respingătoare. Pe de o parte, se propune ca mandatul preşedintelui acestei instituţii să nu mai fie limitat la o durată de doi ani de zile. Pare să fie, în momentul de faţă, cu toată stima pentru domnul Aurel Pop şi pentru personalitatea marcantă pe care dumnealui o reprezintă pentru statul român, o lege cu dedicaţie, prin această eliminare a limitării la două mandate pentru exercitarea preşedintelui", a declarat Pălărie, la Parlament.

Acuzaţii privind o schemă de devalizare

Potrivit senatorului, o altă chestiune "cât se poate de îngrijorătoare" prevăzută în proiect este aceea că propune o "schemă de devalizare" prin faptul că "toate posesiile Academiei Române se pot muta într-o fundaţie privată de drept privat care pare să se poată transforma într-o afacere imobiliară pentru bunuri deţinute".

El a adăugat că proiectul prevede ca "Academia Română să nu se mai supună rigorilor bugetului de stat", menţionând că acest lucru înseamnă ca instituţia să fie exceptată de reducerea cu 10% a cheltuielilor.

"Vestea bună este că, pentru moment, USR a reuşit să oprească în Comitetul liderilor de astăzi punerea pe ordinea de zi în şedinţa de plen a Senatului de mâine. Vestea proastă pentru noi toţi este că în continuare această lege aberantă, în opinia mea, are un raport de admitere la Comisia juridică şi Comisia de cultură. În condiţiile acestea, oricând e posibil să ne trezim din nou pusă pe repede această iniţiativă în plen şi noi să fim forţaţi să o votăm. USR nu va vota niciodată o astfel de lege, pentru că este o batjocură faţă de românii care sunt împovăraţi cu taxe şi care plătesc nişte preţuri pe care le vedem pe rafturi foarte ridicate. Inflaţia este foarte mare, pentru că noi ne batem în coaliţia de guvernare să tăiem, să diminuăm cheltuielile statului român şi vedem că în paralel par să fie creativ făcute nişte legi cu dedicaţie", a afirmat Pălărie.

Parlamentarul a amintit că USR a militat pentru desfiinţarea unor instituţii ale statului român, precum Institutul pentru Studiile Levantului, care nu generează valoare, doar "toacă banii publici".

Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 752/2001 privind organizarea şi funcţionarea Academiei Române, care a primit raport de admitere din partea Comisiei juridice, a fost iniţiată de 14 senatori şi deputaţi ai PSD, PNL, AUR şi de la minorităţi.