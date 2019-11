Foto: Agerpres

Autoritatea Electorală Permanentă (AEP) a anunţat joi că valoarea totală a contribuţiilor electorale depuse de competitori pentru finanţarea campaniei la alegerile prezidenţiale pentru pentru primul tur de scrutin a fost de 70.258.904,02 lei, iar suma totală a contribuţiilor declarate pentru turul al doilea 1.956.000 lei.



Din valoarea totală declarată în primul tur de scrutin, 69.679.729,11 lei reprezintă totalul contribuţiilor electorale ale partidelor politice, alianţelor politice şi ale organizaţiilor cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale, iar 579.174,91 lei ale candidaţilor independenţi.

Candidatul PSD Viorica Dăncilă a avut în campaniile pentru cele două tururi de scrutin ale alegerilor prezidenţiale finanţări private în valoare de 3,2 milioane de lei, care s-au adăugat celor 16,6 milioane reprezentând finanţare publică.

În schimb, candidatul PNL Klaus Iohannis a beneficiat doar de finanţare publică, totalizând 18,4 milioane de lei, conform datelor furnizate de Autoritatea Electorală Permanentă.

Potrivit AEP, situaţia contribuţiilor electorale pentru finanţarea campaniei depuse de fiecare competitor pentru primul tur de scrutin, defalcate în funcţie de sursa de finanţare (publică/privată), este următoarea:



* Ramona Ioana Bruynseels - Partidul Puterii Umaniste (Social-Liberal) - valoarea totală a contribuţiilor electorale 803.398 lei, fiind numai finanţare privată;



* Kelemen Hunor - Uniunea Democrată Maghiară din România - valoarea totală a contribuţiilor electorale 445.000 lei, fiind numai finanţare privată;



* Klaus - Werner Iohannis - Partidul Naţional Liberal - valoarea totală a contribuţiilor electorale 18.000.000 lei, fiind numai finanţare publică;



* Theodor Paleologu - Partidul Mişcarea Populară - valoarea totală a contribuţiilor electorale 7.068.975 lei, fiind numai finanţare privată;



* Alexandru Cumpănaşu - valoarea totală a contribuţiilor electorale 559.174,91 lei, fiind numai finanţare privată;



* Vasilica - Viorica Dăncilă - Partidul Social Democrat - valoarea totală a contribuţiilor electorale 18.210.500 lei, din care 1.672.500 lei finanţare privată şi 16.538.000 lei finanţare publică;



* Bogdan-Dragos-Aureliu Marian - Stanoevici - valoarea totală a contribuţiilor electorale 20.000 lei, fiind numai finanţare privată;



* Mircea Diaconu - Alianţa electorală "UN OM" - valoarea totală a contribuţiilor electorale - 16.294.924,80 lei (4.566.424,80 lei - Partidul Alianţa Liberalilor şi Democraţilor şi 11.728.500 lei Partidul Pro România), din care 15.994.924,80 lei finanţare privată (4.266.424,80 lei - ALDE şi 11.728.500 lei - Pro România), 300.000 lei finanţare publică (ALDE);



* Ilie-Dan Barna - Alianţa USR-PLUS - valoarea totală a contribuţiilor electorale 7.449.531,31 lei (5.474.281,47 lei - USR şi 1.975.249,84 lei - PLUS) din care 6.984.323,31 lei finanţare privată (5.009.073,47 lei - USR şi 1.975.249,84 lei - PLUS), iar 465.208 lei finanţare publică (USR);



* Sebastian Popescu - Constantin - Partidul Noua Românie - nicio contribuţie electorală;



* Viorel Cataramă - Partidul Dreapta Liberală - valoarea totală a contribuţiilor electorale 1.300.000 lei, fiind numai finanţare privată;



* Cătălin - Sorin Ivan - Partidul Alternativa pentru Demnitate Naţională - valoarea totală a contribuţiilor electorale 14.400 lei, fiind numai finanţare privată;



* John - Ion Banu - Partidul Naţiunea Română - valoarea totală a contribuţiilor electorale 85.000 lei, fiind numai finanţare privată;



* Ninel Peia - Partidul Neamul Românesc - valoarea totală a contribuţiilor electorale 8.000 lei, fiind numai finanţare privată.



Din totalul de 70.258.904,02 lei contribuţii electorale în primul tur - 34.955.696,02 lei reprezintă finanţare privată şi 35.303.208 lei - finanţare publică.



AEP precizează că au dreptul la rambursarea cheltuielilor electorale doar competitorii electorali care au obţinut minimum 3% din totalul voturilor valabil exprimate, respectiv: UDMR - Kelemen Hunor, PNL - Klaus Iohannis, PMP - Theodor Paleologu, PSD - Viorica Dăncilă, ALDE şi Pro România - Mircea Diaconu, USR şi PLUS - Dan Barna.



Autoritatea arată că în turul al doilea al prezidenţialelor totalul contribuţiilor electorale a fost de 1.956.000 lei. Astfel, Viorica Dăncilă - PSD a avut contribuţii electorale de 1.556.000 lei, din care 1.456.800 lei finanţare privată şi 99.200 lei finanţare publică; Klaus Iohannis - PNL - contribuţii electorale de 400.000 lei, fiind numai finanţare publică.