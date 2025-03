Surse: BEC a admis candidatura șefei POT, Anamaria Gavrilă, la alegerile prezidențiale

Președinta POT, Anamaria Gavrilă. Foto: Hepta

Biroul Electoral Central a decis, luni, să admită candidatura președintei POT, Anamaria Gavrilă, la alegerile prezidențiale. Gavrilă și-a depus candidatura sâmbătă, fiind înconjurată la sediul BEC de bodyguarzi.

Potrivit declarațiilor anterioare, Gavrilă a anunțat că vrea să ajungă președinte pentru a relua turul doi. De altfel, aceasta a anunțat, împreună cu George Simion, că își depun ambii candidatura la prezidențiale pentru ca, mai apoi, dacă sunt acceptate candidaturile, unul dintre ei să se retragă. Planul ar fi fost discutat împreună cu Călin Georgescu.

Pentru Anamaria Gavrilă au strâns semnături și membri AUR, motiv pentru care deputatul AUR George Becali a anunțat că pleacă din partid.

„M-am retras din AUR pentru că pe George Simion eu l-am înțeles, am zis că face o mișcare politică și speculează politic și foarte bine a jucat. Numai că de la a specula politic până la a călca demnitatea e mare diferență. Eu sunt în AUR, am înțeles că îl susții pe Georgescu, dar ca să vii să strângi semnături pentru Anamaria Gavrilă, e sub demnitatea mea, ca AUR. Eu nu mai pot să fiu AUR dacă AUR strânge semnături pentru Gavrilă. Am zis că bă nu pot, e prea mult, mă retrag și cu asta basta”, a declarat Becali.

Duminică, CCR a respins contestațiile făcute împotriva lui George Simion și i-au admis acestuia candidatura la prezidențiale.

Membrii BEC se pronunță, luni, pe candidaturile depuse de Anamaria Gavrilă (POT), Silviu Predoiu (Partidul Liga Acţiunii Naţionale), Daniel Funeriu (independent), Sebastian Constantin Popescu (Partidul Noua Românie), Remus Pricopie (independent), Oana Creţu (Partidul Social Democrat Unit), Gelu Drăgan (independent), Constantin Titian Filip (independent) şi Gicu-Romeo Tiţă (independent).

Până în prezent, Biroul Electoral Central a înregistrat opt candidaturi: Nicuşor Dan (independent), Crin Antonescu (Alianţa România Înainte), Victor Ponta (independent), Elena Lasconi (USR), George Simion (AUR), Lavinia Şandru (PUSL), Cristian Terheş (Partidul Naţional Conservator Român), John-Ion Banu-Muscel (independent).

Totodată, BEC a respins opt candidaturi depuse de Diana Şoşoacă (SOS România) şi de independenţii Călin Georgescu, Petru Mîndru - de două ori, Maria Marcu - de trei ori, Ion Popa, Paul Ispas, Matei Vanea, Constantin Vieriu.

Potrivit calendarului alegerilor, în termen de cel mult 48 de ore de la depunerea candidaturii, cel mai târziu la data de 17 martie, are loc înregistrarea sau respingerea înregistrării candidaturilor sau a semnelor electorale. Pe 20 martie candidaturile rămân definitive.