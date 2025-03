Gigi Becali s-a retras din AUR: E sub demnitatea mea să strâng semnături pentru Anamaria Gavrilă

Gigi Becali s-a retras din AUR. Foto: Agerpres

Gigi Becali a anunțat vineri, la Antena 3 CNN, că s-a retras din partidul AUR pentru că „e sub demnitatea” lui să strângă semnături pentru lidera POT, Anamaria Gavrilă.

„M-am retras din AUR pentru că pe George Simion eu l-am înțeles, am zis că face o mișcare politică și speculează politic și foarte bine a jucat. Numai că de la a specula politic până la a călca demnitatea e mare diferență. Eu sunt în AUR, am înțeles că îl susții pe Georgescu, dar ca să vii să strângi semnături pentru Anamaria Gavrilă, e sub demnitatea mea, ca AUR. Eu nu mai pot să fiu AUR dacă AUR strânge semnături pentru Gavrilă. Am zis că bă nu pot, e prea mult, mă retrag și cu asta basta.

I-am zis lui Simion că te susțin în continuare, ești prietenul meu, te suțin cu ce pot, dar asta e o mișcare greșită ce nu pot să o aștept. Mi-a zis că ea se va retrage și i-am zis că ok, când ea pleacă, revin eu.

Eu văd o situație în România, eu nu pot să suport că acum s-a ajuns ca orice nebun care vrea să fie președinte candidează, care cum vrea. Păi asta denotă oglinda României, e țara mea, cum să accept așa ceva? Suntem mișcare suveranistă, dar nu găsim altul suveranist care să îl dubleze, decât pe Anamaria Gavrilă?”, a afirmat Gigi Becali.

Acesta spune că șefa POT i-a făcut deputați și pe sora ei, dar și pe iubit: „Ce facem, mă? Punem toți iubiții, sora, fratele, îi facem deputați. M-a deranjat”.

Becali spune că George Simion nu a vrut să candideze și Anamaria Gavrilă, „dar, săracul, a fost constrâns de situație”.

„Nu trebuia să o admită, trebuia să îi spună lui Georgescu că nu mai sunt toate cărțile la el în mânecă, mai are și el cărți, că doar e AUR. (...) Pentru ce să fac asemenea compromisuri? Înțeleg compromisuri, dar cu demnitate, nu rușinoase”, mai spune Gigi Becali.