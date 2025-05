Surse: Roberta Metsola ajunge în această seară la București și se va întâlni cu Nicușor Dan

Președinta Parlamentului European, Roberta Metsola, se va întâlni miercuri seară cu Nicușor Dan, au declarat surse pentru Antena 3 CNN. Ea urmează să ajungă joi la Timișoara, iar în această seară are escală la București.

Roberta Metsola va primi joi, 22 mai, Premiul Timișoara pentru Valori Europene, pentru susținerea aderării României la spațiul Schengen și pentru sprijinul constant pentru Ucraina și Republica Moldova, potrivit organizatorilor. Ea se va întâlni la Timișoara cu primarul Dominic Fritz.

Președinta Parlamentului European, Roberta Metsola, a vorbit la telefon cu Nicușor Dan și l-a felicitat pentru alegerea sa în funcția de președinte al României imediat după anunțarea rezultatelor.

Într-un mesaj postat luni după-amiază pe rețeaua X, Metsola menționează că "a fost minunat să vorbească cu @NicusorDanRO' și că, 'după anunțarea rezultatului alegerilor, a fost emoționant să văd toate steagurile europene fluturate cu mândrie în întreaga țară".

"Oamenii din România se pot baza pe Europa lor. Acesta este mesajul pe care îl voi duce în România mai târziu în cursul acestei săptămâni", a mai menționat președinta PE.

Great speaking with @NicusorDanRO to congratulate him on his election as President of Romania.



Following the election result announcement, it was moving to see all the European flags being proudly waved across the country.



The people of Romania can rely on their Europe.



That's…