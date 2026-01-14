Tanczos Barna anunţă că peste 10 ministere prezintă bilanţul anului trecut: "Am început pregătirea bugetului pentru 2026"

Tanczos Barna anunţă că peste 10 ministere prezintă bilanţul anului trecut. Sursa foto: Hepta

Vicepremierul Tanczos Barna a declarat, miercuri, că ministerele au început să prezinte bilanţul anului trecut şi baza de la care se pleacă în construcţia bugetului pentru anul 2026. "În mai multe ministere a început reducerea cheltuielilor. În 2025, investiţiile au atins un nivel record şi au fost motorul economiei într-o perioadă bugetară dificilă", a afirmat Tanczos Barna, care a precizat şi că "lăsăm datorii semnificativ mai reduse pentru 2026".

"Am început pregătirea bugetului pentru anul 2026. Astăzi, la nivelul Guvernului, peste 10 ministere prezintă bilanțul anului trecut și baza de la care putem porni. Este deja clar – datorită măsurilor luate anul trecut, începem acest an de pe baze mai solide:

Lăsăm datorii semnificativ mai reduse pentru 2026, ceea ce reprezintă o bună oportunitate pentru echilibrarea bugetului. În mai multe ministere a început reducerea cheltuielilor. În 2025, investițiile au atins un nivel record și au fost motorul economiei într-o perioadă bugetară dificilă", a postat Tanczos Barna, care a dat şi exemple:

"Ministerul Dezvoltării a achitat toate lucrările efectuate în cadrul proiectelor de investiții.

Ministerul Sănătății a decontat facturile pentru medicamentele compensate, a redus semnificativ restanțele privind concediile medicale și peste 1.600 de ambulanțe noi sprijină îngrijirea pacienților.

Ministerul Agriculturii și-a redus cheltuielile de funcționare, în timp ce a atras o sumă record de peste 5 miliarde de euro din fonduri europene pentru sprijinirea fermierilor.

Ministerul Transporturilor a direcționat peste trei sferturi din bugetul său, respectiv 34 de miliarde de lei, către investiții – drumuri și căi ferate.

Datele de la finalul anului reflectă viziunea cu care am început anul 2025: investiții tratate ca prioritate, un stat mai suplu, echilibru și predictibilitate. Cu aceeași abordare trebuie să începem și anul 2026".