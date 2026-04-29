Tanczos Barna spune că Alianța PSD-PNL-USR-UDMR ar putea continua: „Vedem când încep negocierile politice”

Tanczos Barna, vicepremierul UDMR. FOTO: Hepta

Vicepremierul Tanczos Barna a declarat, miercuri, la finalul ședinței de Guvern, că UDMR este dispus să susţină inclusiv varianta unui guvern minoritar, însă, spune el, „există șanse pentru a rămâne în această coaliție de patru”.

„Am afirmat de mai multe ori zilele trecute - şi domnul Kelemen şi al colegii din UDMR - că inclusiv această variantă (a unui guvern minoritar) este una care poate funcţiona în cazul în care există un acord politic. Ceea ce este inacceptabil pentru noi să facem parte dintr-un guvern care să aibă în orice formă susţinerea AUR”, a declarat Tanczos Barna, într-o conferinţă de presă.

Actualul ministru interimar al Agriculturii a menţionat că, „după votul moţiunii de cenzură, în funcţie de rezultat, dacă trece sau nu trece, vor începe consultările politice, negocierile politice între partidele care pot forma coaliţia”.

„Există în continuare şanse teoretice pentru a rămâne în această coaliţie de patru, există acum şi varianta unui guvern minoritar. Vom vedea săptămâna viitoare, după ce avem şi rezultatul votului de la moţiunea de cezură”, a mai declarat Tanczos Barna.

Vicepremierul a precizat că, după votul de la moţiune, se va vedea cum se poziţionează fiecare partid: „Vom avea mai multe runde de discuţii cu siguranţă pentru a forma o coaliţie”.

Moţiunea de cenzură depusă de AUR și PSD împotriva Guvernului Bolojan va fi votată marți, 5 mai.