Foto: Agerpres

Preşedintele Senatului, Călin Popescu-Tăriceanu, îl somează pe președintele Klaus Iohannis să ia atitudine.

„Consider că președintele țării nu poate să rămână indiferent la tot ce a apărut public, să fie pe mai departe un complice al instituțiilor de forță. Nu trebuie să pierdem din vedere că toate acestea se petrec și s-au petrecut sub patronajul preşedintelui Iohannis, ale cărui singure obiective în acest moment sunt: obţinerea unui nou mandat la Cotroceni cu sprijinul forțelor oculte de putere, precum și soluționarea ilegalităţilor de care este acuzat de când deţinea funcţia de primar al Sibiului.

Îi adresez președintelui o întrebare publică, deschisă, la care sper să aibă timp să răspundă: Oare după toate informațiile apărute este în continuare mulțumit de activitatea DNA sub conducerea Laurei Kovesi, nu îl deranjează toate abuzurile dovedite, nu îl deranjează încălcarea brutală a drepturilor omului? Spun asta pentru că are o responsabilitate directă pentru numirea procurorului-șef al DNA, iar în mod normal nimeni nu poate să rămână indiferent la această batjocorire gravă a drepturilor cetățenilor. Președintele are o obligație pe care trebuie să o exercite, aceea de garant al Constituției, Legea fundamentală a statului român, cea care garantează apărarea drepturilor şi libertaților individuale. Președintele nu doar trebuie să ia act de toate aceste lucruri, ci el trebuie să facă și altceva: să acționeze”, spune Tăriceanu.

Sursa: cotidianul.ro