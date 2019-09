Un alt candidat și-a depus candidatura la alegerile prezidențiale

Fostul europarlamentar Cătălin Ivan, preşedinte al Alternativei pentru Demnitate Naţională (ADN), şi-a anunţat, marţi, în cadrul unei conferinţe de presă, candidatura pentru funcţia de preşedinte al României.



El a ales să facă acest anunţ într-un "loc simbolic al industriei din România", respectiv o hală de producţie a GRIRO (fosta uzină Griviţa), iar campania electorală poartă titulara "IVAN 24", semnalând demararea unui proiect politic de lungă durată.



"ADN are toate actele în regulă, după foarte multe complicaţii şi piedici întâmpinate de-a lungul ultimului an, putem spune că de astăzi ADN poate să participe la absolut toate campaniile electorale. (...) Pot spune astăzi că voi candida din partea ADN la funcţia de preşedinte al României. Conceptul nostru de campanie se numeşte 'IVAN 24', pentru că intră într-un angajament foarte clar asumat al nostru: că 24 de ore din 24, până în 2024, ne vom angaja într-o luptă permanentă, zi de zi, minut cu minut, pentru regenerarea României, pentru schimbarea din temelii a societăţii româneşti şi reformarea clasei politice. (...) Dacă vom vota ce-am mai votat, cu siguranţă vom avea ce-am mai avut - scandaluri, corupţie, incompetenţă, dezinteres", a afirmat Cătălin Ivan.



Acesta a vorbit despre "sclavie modernă", despre faptul că sute de mii de români sunt "sclavi pe plantaţie" în fabrici şi abatoare din Germania, Franţa, Italia.



"Sunt luaţi din satele româneşti, urcaţi în microbuze, lăsaţi acolo fără acte (...), puşi să muncească pentru pieţe care obţin profit imens cu forţă de muncă foarte ieftină. Problema principală este că instituţiile statului român cunosc această realitate, că există o complicitate tacită între instituţiile din România şi cele din afara ţării", a susţinut Ivan.



Potrivit fostului eurodeputat, România îndeplineşte toate criteriile unei ţări cu populaţie aflată pe cale de dispariţie.



"Faptul că pleacă populaţia activă şi că tinerii aleg să rămână în străinătate, faptul că la o sută de naşteri avem cel puţin o mie de avorturi, faptul că nu este deloc încurajată căsătoria - este catastrofal pentru noi, ca ţară. Dacă apare un copil, e un chin pentru tinerii părinţi, pentru că din punct de vedere financiar nu au cum să-l susţină. România îndeplineşte absolut toate criteriile unei populaţii aflate pe cale de dispariţie. După unii, 2080 este anul în care România nu va mai exista ca ţară cu populaţie românească. După alţii, până la sfârşitul acestui secol. Statistic vorbind, nepoţii noştri vor fi ultimii români, pentru că în această ţară nu se vor mai naşte români", a adăugat Ivan.



El a mai susţinut că, spre deosebire de alte state, România nu a avut un mandat prin reprezentanţii ei la Bruxelles.



"De 10 ani stând la Bruxelles, luptând pentru România în Parlamentul European, am avut o nemulţumire uriaşă: am văzut toţi ceilalţi europarlamentari din celelalte ţări din Europa având un mandat din partea ţării pe care o reprezentau. (...) Niciodată, deşi am cerut de nenumărate ori, din partea României nu a existat un mandat, indiferent cine a fost la guvernare, cine a fost preşedintele României. Nu am primit din partea instituţiilor româneşti niciun fel de mandat (...), o prioritate care să spună de ce suntem acolo, de ce am intrat noi, ca ţară, în UE. Dacă nu ne este bine astăzi în UE, de vină nu sunt europenii, instituţiile europene", a arătat liderul ADN, întrebând retoric care este proiectul românesc în UE şi ce este de negociat astfel încât românilor să le fie bine în UE.