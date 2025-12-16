Radu Miruţă a confirmat sprijinul României pentru Ucraina, la reuniunea Grupului de contact. Cum va fi ajutat Kievul

Publicat la 19:26 16 Dec 2025

Radu Miruță, ministrul Economiei şi interimar la Apărare. sursa: captură video Antena 3 CNN

Ministrul interimar al Apărării Naţionale, Radu Miruţă, a participat marţi, la reuniunea Grupului de contact pentru Ucraina, desfăşurată în format online, discuţiile axându-se pe modalităţile de consolidare a sprijinului internaţional pentru această ţară, conform Agerpres.

La reuniune a participat şi şeful Statului Major al Apărării, generalul Gheorghiţă Vlad.

Discuţiile s-au axat pe evoluţiile situaţiei de securitate generate de agresiunea Federaţiei Ruse împotriva Ucrainei, precum şi pe modalităţile de consolidare a sprijinului internaţional pentru această ţară, se arată într-un comunicat al MApN.

Angajament ferm de a sprijini Ucraina

Membrii Grupului au reconfirmat angajamentul ferm de a sprijini Ucraina pe multiple planuri, inclusiv prin contribuţii la iniţiativele comune ale organizaţiilor NATO şi UE, precum şi prin măsuri bilaterale de asistenţă şi suport.

Totodată, au fost subliniate importanţa unităţii şi coordonării între aliaţi şi parteneri privind furnizarea de asistenţă, precum şi necesitatea menţinerii sprijinului pe termen lung, precizează sursa citată.

''Participarea României la Grupul de contact pentru Ucraina reflectă solidaritatea ţării noastre cu poporul ucrainean şi angajamentul pentru apărarea valorilor democratice şi a stabilităţii regionale'', transmite MApN.