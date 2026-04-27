Un lider AUR recunoaște că a votat împotriva unor legi de securitate fără să le citească: „Dacă aș fi citit, aș fi votat pentru”

Petrișor Peiu a recunoscut că a greșit pentru că a votat fără să citească proiectul de lege. Foto: Agerpres

Petrișor Peiu, unul dintre oamenii cheie din AUR, a declarat la Antena 3 CNN că a votat împotriva unor legi importante pentru siguranța națională fără să fi citit textele. „Dacă aș fi citit aș fi votat pentru”.

Este vorba despre „legea dronelor”, proiectul care dă dreptul armatei să intercepteze și să doboare aparatele de zbor care intră ilegal în spațiul nostru aerian, și despre solicitarea SUA de a folosi facilitățile de la baza Mihail Kogălniceanu în contextul războiului cu Iranul.

„Nu sunt decizii împotriva națiunii, dar în privința dronelor ne-am luat după unii reprezentanți din comisiile de Apărare. Tocmai de aceea aș vrea să citesc personal toate aceste documente. Dacă aș fi citit acel text, eu aș fi votat PENTRU, și mulți alți colegi ar fi făcut la fel”, a declarat Petrișor Peiu.

Liderul AUR a recunoscut că a greșit: „Nu mi-e rușine să recunosc. Dacă aș fi fost pus să votez acel proiect de lege în cunoștință de cauza, adică informându-mă...”.

Situația s-a repetat și în cazul cererii SUA de a extinde sprijinul logistic la baza de la Kogălniceanu. Peiu sune că „nu am avut cum să citesc”.