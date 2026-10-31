USR cere, în rezoluția adoptată la Congres, „parteneriat egal” cu PNL. Fritz: „Vrem să fim motorul, nu remorca sau roata de rezervă”

USR își alege conducerea pentru următorii ani, sâmbătă, într-un Congres organizat la Timișoara. Sursă foto: Facebook - Dominic Fritz

Congresul USR, reunit sâmbătă la Timișoara, a adoptat rezoluția „Ne ținem de treabă. Ne ținem de cuvânt”, prin care partidul cere un „parteneriat egal” cu PNL și stabilește principiile pe care le va urma în Opoziție, precum și direcțiile pentru următoarea guvernare. Documentul face și bilanțul activității miniștrilor USR. Președintele partidului, Dominic Fritz, a declarat că „următoarele alegeri le câștigă o majoritate reformistă”, el precizând că USR vrea să fie „motorul, nu remorca sau roata de rezervă”.

„Direcţiile silvice au fost reduse de la 41 la 19, iar tăierile ilegale sunt urmărite prin satelit. La Apărare, 238 de controale au oprit nereguli de 800 de milioane de lei, iar prin SAFE România a obţinut peste 16 miliarde de euro, a doua cea mai mare alocare din UE.

Au fost declanşate selecţii profesioniste la 23 de companii de stat, cinci fabrici de apărare au fost relansate, iar scumpirea biletului de metrou a fost oprită", se precizează în document, potrivit unui comunicat de presă al partidului.

Conform rezoluţiei, obiectivul USR este o guvernare fără PSD şi fără AUR, construită alături de cetăţeni, primari şi forţele politice reformiste, cu PNL ca partener egal.

În opoziţie, USR va propune un contraproiect pentru fiecare lege nocivă a PSD şi se va opune ferm oricărei creşteri de taxe, se completează în document.

Printre priorităţile USR se află reducerea deficitului "fără a pune povara pe cei care muncesc şi pe pensionari", tăierea privilegiilor statului, eliminarea prescripţiei ca formă de scăpare, control parlamentar real asupra serviciilor secrete, protecţie anti-dronă la graniţa de est, sprijin pentru Ucraina şi Republica Moldova şi o reformă administrativă cu revenirea la alegerea primarilor în două tururi.

„Următoarele alegeri le câştigă o majoritate reformistă. Iar o majoritate reformistă are nevoie de un motor. Noi putem fi acel motor. Nu remorca. Nu roata de rezervă. Motorul. Ne ţinem de treabă. Ne ţinem de cuvânt. Şi de mâine ne ţinem de un singur lucru: de victorie", a transmis preşedintele USR.

USR își alege conducerea pentru următorii ani, sâmbătă, într-un Congres organizat la Timișoara, orașul unde până de curând președintele partidului a fost primar. Mandatul de președinte al USR al lui Dominic Fritz este valabil până în 2029, iar sâmbătă va fi votată doar componența Biroului Național cu care președintele partidului va trebui să lucreze.