USR l-a luat în partid pe fostul lider al filialei AUR din Băile Herculane. Va fi candidatul lui Fritz la primărie

Silvius Corneanu (foto stânga) va candida în numele USR la primăria orașului Băile Herculane. În dreapta, cel carer l-a racolat, deputatul Andrei Plujar. Foto: Andrei Plujar via Facebook

Un fost lider al filialei AUR din Băile Herculane a trecut la USR și va candida în numele noului său partid la primăria orașului Băile Herculane, scrie Express de Banat.

Silvius Cornean a fost pus de USR în funcția de președinte al nou înființate filiale a acestui partid în Băile Herculane.

Înțelegerea s-a perfectat săptămâna trecută. Presa locală scrie că acest politician a dezvăluit anterior tentativele AUR de a-l aduce în partid pe viceprimarul viceprimarul din Băile Herculane, Marius Nicoară.

Fost lider local AUR: "De când m-am întors în țară, m-am simțit mai aproapte de USR"

Silvius Cornean spune că a fost "ofertat" de mai multe formațiuni și că a ales USR pentru că se regăsește "cel mai mult în politica acestei formațiuni".

"Încă din momentul revenirii mele în țară m-am simțit mai aproape de politica USR, însă din diverse motive, datorită unor influențe, am ajuns în AUR. Acolo nu s-a discutat însă niciodată despre interesele Băilor Herculane. În schimb, domnul deputat (USR, de Caraș-Severin) Andrei Plujar e cât se poate de implicat pentru ca Băile Herculane să renască.

Este principalul motiv pentru care am acceptat să preiau organizația USR Herculane, să o construiesc și, evident, în 2028, să îmi asum candidatura pentru Primărie", a declarat Silvius Cornean pentru Express de Banat.

Deputatul Plujar a semnalat, la rândul său, intrarea lui Cornean în USR, într-o postare pe Facebook.

"USR Băile Herculane și-a ales o nouă conducere! Îi urez mult succes lui Silvius-Petru Cornean, un om de acțiune care preia frâiele filialei cu dorința clară de a schimba lucrurile în bine pentru stațiune. În USR, munca și valoarea sunt respectate, iar dacă vor exista negocieri politice vei fi la masă, nu „pe masă”.

Această nouă echipă își propune să vină cu soluții concrete pentru relansarea turismului, protejarea patrimoniului istoric și sprijinirea comunității din Herculane. Schimbarea începe de la firul ierbii, iar noua echipă de la Băile Herculane este pregătită să demonstreze că se poate face politică altfel!", spune textul postării.

Această achiziție politică a fost ironizată de liderul UDMR, Kelemen Hunor.

"Am auzit că și USR a făcut achiziție bună de la AUR. Felicitări lor. Noi nu facem achiziții, nu primim traseiști", a spus el.