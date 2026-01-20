Va plăti România 1 miliard de dolari pentru un loc în "Consiliul Păcii" al lui Trump? Nazare: "Discuţia va avea loc în CSAT"

Ședință CSAT, imagine de arhivă. Foto: Administrația Prezidențială

Ministrul Finanţelor, Alexandru Nazare, a declarat, marţi, într-o conferinţă de presă, că discuţia privind plata unui 1 miliard de dolari pentru ca România să obţină un loc în "Consiliul Păcii" al lui Trump este una "strategică" şi va "avea loc în CSAT". "Sunt convins că această discuţie va avea loc în CSAT, vom evalua acest lucru, suntem în procesul de elaborare a bugetului, evident că e o sumă importantă”, a afirmat Alexandru Nazare.

”Această decizie este una strategică, de politică externă, e foarte importantă şi se va discuta în forul în care aceste decizii se iau. Evident că o sumă de un miliard de dolari este o sumă importantă, dar, repet, deciziile în privinţa acestor lucruri se iau în CSAT.

În situaţia în care această discuţie, şi sunt convins că această discuţie va avea loc în CSAT, vom evalua acest lucru, suntem în procesul de elaborare a bugetului, evident că e o sumă importantă”, a spus Alexandru Nazare.

România analizează invitaţia lui Trump

Trump vrea să lanseze la Davos "Consiliul Păcii" în care a invitat și România. Marius Lazurca, consilierul președintelui Nicușor Dan pe teme de securitate națională, a declarat, duminică, la Antena 3 CNN, că România analizează inițiativa președintelui SUA pentru noul așa-zis „Consiliu de Pace” și că președintele Nicușor Dan „nu poate să răspundă în pripă unei inițiative foarte importante”.

Lazurca a spus și că invitația făcută de Trump lui Nicușor Dan a fost „o surpriză, fără îndoială” pentru Administrația Prezidențială.

Președintele României, Nicușor Dan, a transmis, marţi, într-un comunicat de presă, că analizează propunerea președintelui american Donald Trump ca România să facă parte din Consiliul Păcii. Președintele României nu menționează dacă țara noastră va accepta sau nu invitația președintelui SUA.

Câteva țări, conduse de lideri apropiați de președitele SUA, au anunțat că acceptă invitația președintelui american. Ungaria și Vietnam au declarat că au acceptat. Prim-ministrul ungar Viktor Orban a acceptat invitația de a se alătura consiliului de administrație, a declarat duminică la radioul de stat ministrul de externe Péter Szijjártó. Orban este unul dintre cei mai înfocați susținători ai lui Trump în Europa.