Va primi România cei 231 de milioane de euro pentru reforma pensiilor speciale? Dragoș Pîslaru: „Am un optimism rezervat”

România riscă să fie penalizată cu 4 miliarde de euro pentru că nu a respectat termenele pentru reformele la care s-a angajat prin PNRR.

Dragoș Pîslaru a declarat, joi, că are un „optimism rezervat” în ceea ce privește plata celor 231 de milioane de euro, condiționați de Comisia Europeană de îndeplinirea jalonului privind pensiile speciale. România a depășit termenul pentru reformă, respectiv 28 noiembrie 2025, însă proiectul de lege care reduce pensiile magistraților și crește vârsta de pensionare a fost adoptat până la urmă. Țara noastră a trimis argumentele sale Comisiei Europene și încă așteaptă o decizie.

Ministrul Investiţiilor a fost întrebat după şedinţa de guvern dacă jalonul pentru pensiile speciale este considerat îndeplinit sau nu la Bruxelles.

„Am un optimism rezervat cu privire la plata pe care Comisia va decide să o facă pe acest jalon. V-am spus că ultima declaraţie, şi repet exact terminologia, este că am agreat cu Comisia Europeană că se vor uita constructiv cu privire la argumentele pe care România le-a pus pe masă”, a arătat Dragoş Pîslaru.

El a explicat de ce nu avem încă verdictul final pe cererea de plată 3 din PNRR.

„Motivul este că, odată ce am depus şi cererea de plată 4, Comisia Europeană ar dori ca decizia de aprobare în Consiliu să fie pe ambele cereri, cumulat, şi atunci, practic, deşi pe cererea de plată 3 ei au o analiză preliminară pe care încă nu o fac încă publică, vor cumva să anunţe cum stă România şi pe cererea 3 şi pe cererea 4”, a menţionat el.

Pîslaru a explicat, de asemenea, că România a trebuit să trimită documente doveditoare privind anumite investiții din cererea de plată 4, ceea ce a prelungit procesul.

„Pe cererea de plată 4, şi asta este o lecţie foarte importantă pentru toţi beneficiarii care urmăresc această conferinţă de presă şi pentru coordinatorii de reformă şi investiţii, este că una e că îndeplineşti investiţia şi alta este că furnizezi documentele doveditoare.

Şi aici a fost un schimb întreg de excel-uri şi de explicaţii pe care a trebuit să le oferim, pentru a structura dovezile cu privire la implementare, pe lucrurile pe care le-am făcut în cererea de plată 4. Şi acum suntem pe ultima sută de metri, după nu ştiu al câtelea schimb în care avem ultimele reglaje sau clarificări către Comisie”, a mai spus ministrul Investiţiilor.

Potrivit ministrului, Comisia este înapoi pe barricade, după sărbătorile de Paşte şi se lucrează cu ei pentru a finaliza partea tehnică. „Apoi, cererile pe plată 3 şi 4 le vom vedea aprobate, discutând de o sumă, am mai spus în spaţiu public, de circa 3 miliarde de euro, pe care România sperăm să o vadă cât mai curând venită spre ţară”, a subliniat ministrul.

România riscă să fie penalizată cu 4 miliarde de euro pentru că nu a respectat termenele pentru reformele la care s-a angajat prin Programul Național de Redresare și Reziliență (PNRR).

În ședința de guvern de astăzi pe ordinea de zi a existat o informare cu privire la stadiul, riscurile și măsurile aferente jaloanelor din PNRR pentru Ministerul Mediului și Ministerul Energiei.

La final, ministrul Dragoș Pîslaru a declarat că a fost stabilit un calendar clar de implementare a tuturor țintelor restante din PNRR, care va fi evaluat din două în două săptămâni,