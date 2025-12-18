Victor Negrescu anunţă prioritățile pentru fermieri: Subvenții mai mari, fonduri pentru dezvoltarea locală și acces echitabil la piață

Victor Negrescu anunţă prioritățile pentru fermieri: Subvenții mai mari, fonduri pentru dezvoltarea locală și acces echitabil la piață. Sursa foto: Victor Negrescu / Facebook

Europarlamentarul Victor Negrescu, vicepreședinte al Parlamentului European, a transmis, joi, că va gestiona ca, raportor, poziția Comisiei pentru Bugete din cadrul instituţiei privind politica agricolă comună. "Subvenții mai mari, fonduri pentru dezvoltarea locală și acces echitabil la piață sunt priorități", a declarat Negrescu, care s-a întâlnit, la Bruxelles, cu fermierii români deplasaţi să protesteze în jurul Parlamentului European.

"Din nou, împreună cu fermierii români, care au revenit la Bruxelles pentru a protesta pașnic pentru drepturile lor. Politica agricolă comună face parte din tratatele europene și trebuie protejată.

Subvenții mai mari, fonduri pentru dezvoltarea locală și acces echitabil la piață sunt priorități. Mă bucur că voi gestiona, ca raportor, poziția Comisiei pentru Bugete a Parlamentului European privind politica agricolă comună", a postat Victor Negrescu pe Facebook.

Baricade de foc și gaze lacrimogene în Bruxelles

Reamintim că Poliția belgiană a folosit gaze lacrimogene și tunuri cu apă împotriva a mii de fermieri care se opun acordului UE-Mercosur și care s-au adunat joi în Bruxelles, au blocat drumurile cu tractoare și au aruncat cu cartofi și ouă în forțele de ordine.

Angajații Parlamentului European au fost mutați din clădirile în care își desfășurau activitatea din cauza protestelor violente care au loc lângă sediul instituției. De asemenea, aceștia au primit mesaj de avertizare să stea departe de ferestre, în condițiile în care manifestanții aruncă cu tot felul de obiecte în clădiri.

Forţele de ordine au fost nevoite să folosească din nou gaze lacrimogene ca să îi îndepărteze pe cei 10.000 de protestatari care s-au adunat în jurul Parlamentului European şi din jurul clădirii Consiliului European.