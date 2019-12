Victor Ponta, anunț tranșant! Ce se va întâmpla cu Pro România, după scandalurile care au rupt partidul

Foto: Victor Ponta/facebook

Victor Ponta a declarat, marţi, la Bacău, că nu s-a pus niciodată problema ca PRO România să intre la guvernare şi a afirmat că, în opinia sa, că partidul va rămâne în opoziţie până în 2024.

"Dacă este cineva care vrea la PNL, nu pot să mă supăr. Eu le-am spus colegilor mei adevărul şi anume că, dincolo de bătăliile pe care le vom da la locale, văd PRO România în opoziţie, în construcţie, până în 2024. Nu este uşor să îi spui cuiva, mai ales la nivel naţional, să stai în opoziţie 5 ani. Dar eu cred că doar aşa se poate face o reformă reală. Puteam să intrăm imediat la guvernare şi cu doamna Dăncilă, şi cu domnul Orban. Înţeleg că alte partide obţin prefecţi, subprefecţi, directori. PRO România vrea altceva. Nu vrem să obţinem şi noi nişte mici posturi pe acolo, câte un contract, chiar ne propunem altceva. Nu este uşor, mulţi vor spune că nu pot, că vor şi ei să îşi pună nişte oameni. Atunci este normal să meargă la PNL", a spus Victor Ponta.

Întrebat cum comentează demisia lui Mihai Tudose din partid, Victor Ponta a răspuns: "Cei mai mulţi din PRO România am spus că nu putem să dăm un vot în alb unui guvern 100% politic. Cred că a fost o greşeală din partea domnului Iohannis să pui un guvern 100% al PNL, care nu are legitimitatea votului, care nu are majoritatea în Parlament. Aici, domnul Tudose şi alţi colegi au fost de părere să mergem cu PNL, cu Guvernul Orban. Poate am greşit noi, poate au greşit ei. Dar mi-e teamă că timpul scurt va dovedi că noi, cerând un guvern mai competent, şi un guvern mai larg în primul rând, am avut dreptate".

Coordonatorii filialelor PRO România din Moldova s-au întâlnit, marţi, la Bacău, într-o şedinţă regională alături de conducerea centrală a partidului.