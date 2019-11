Viorica Dăncilă, despre discursul Anei Birchall: „Parcă ar face parte din staff-ul de campanie al lui Iohannis”

Preşedintele PSD, Viorica Dăncilă, a susţinut joi că fostul ministru al Justiţiei Ana Birchall "pare apropiată" de preşedintele Klaus Iohannis şi i-a reproşat că nu a explicat declaraţiile despre "nenorocirile" pe care le-a găsit în legile justiţiei.



"Nu am ce să comentez. Doamna Birchall trebuie să spună la ce se referă. Dar văd discursul doamnei Birchall ca şi cum ar face parte din staff-ul de campanie al domnului Iohannis. Văd o apropiere foarte mare. Doamna Birchall să spună la ce face referire, eu nu am de unde să ştiu. Mai mult, doamna Birchall e membră a Parlamentului României, a votat anumite legi în Parlament. Eu nu sunt membră a Parlamentului României, nu ştiu ce s-a întâmplat în Comisia Iordache. (...) Nu ştiu ce vrea să spună doamna Birchall, poate vrea să justifice într-un fel modul în care a acţionat", a declarat Viorica Dăncilă într-o conferinţă de presă la sediul PSD.

Joi, fostul ministru al Justiţiei Ana Birchall a precizat, ca răspuns la unele afirmaţii făcute de liderul PSD, Viorica Dăncilă, că era în fişa postului să vorbească despre justiţie, "despre nenorocirile" găsite în legile făcute şi în timpul mandatului fostului premier.



"În 'prea marea sa înţelepciune', ca să nu spun altfel, pentru a justifica execuţia mea din partid, d-na Dăncilă afirma: 'După alegerile europarlamentare, am hotărât cu toţii că nu mai discutăm despre justiţie, guvernul nu va interveni în niciun subiect legat de justiţie. Ne-am învăţat lecţia şi nu vrem să mai repetăm greşelile făcute. Doamna Birchall a ieşit în spaţiul public cu teme legate de justiţie şi acest lucru i-a deranjat pe colegi'. 'Faptul că a ieşit pe declaraţii pe justiţie fără să aibă acest drept, această posibilitate. Faptul că noi am înţeles votul de la europarlamentare şi de atunci nu am mai vorbit despre justiţie.' Păi, doamna Dăncilă, era în fişa postului de ministru al justiţiei să vorbesc despre justiţie, despre nenorocirile pe care le-am găsit în legile făcute şi în timpul mandatul dumneavoastră de "Comisia specială Iordache", de exemplu, despre asaltul asupra justiţiei, că doar nu era să vorbesc despre vreme sau despre broşe...", a scris Birchall pe Facebook.