Klaus Iohannis: "Acest atac terorist asupra Israelului este, evident, în sprijinul Rusiei"

Putem constata că acest atac terorist asupra Israelului este, evident, în sprijinul Rusiei, fiindcă atenția mondială trebuie să se îndrepte spre două focare”, spune Klaus Iohannis, aflat într-o vizită oficială în Ungaria.

Sursa foto: Facebook/ Administratia Prezidentiala

"În ce privește situația din Israel, eu am condamnat din prima clipă atacul terorist de mare amploare asupra Israelului și am spus imediat că Is are tot dtreptul să se apere. Imaginile pe care le vedem sunt imagini de groază - sute și sute de civili măcelăriți de acest atac terorist de amploare", spune Klaus Iohannis.

El afirmă că „acest atac trebuie condamnat prin toate formele diplomatice de exprimare”.

"Speranța noastră e să se termine această situație cât mai curând. Noi suntem solidari cu Israelul și România e pregătită să intervină cu ajutoare, atunci când acestea vor fi solicitate.

În ce privește impactul acestui atac, el va exista. Acest atac de amploare va schimba multe relații, nu numai în Orientul Mijlociu, ci în plan global vor exista anumite schimbărui de abordări.

În ce privește războiul Rusiei împotriva Ucraine, din păcate, putem constata că acest atac terorist asupra Israelului este, evident, în sprijinul Rusiei, fiindcă atenția mondială trebuie să se îndrepte spre două focare. Vom afla cine a stat în spatele atacului și care a fost strategia politică, dar urmări vor fi”, încheie Iohannis.