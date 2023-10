Mărturia unui tânăr român din Israel care s-a înrolat în armată: "Am fost în locul unde au fost omorâți bebeluși. Sunt mai rău decât teroriștii"

Marius, un tânăr înrolat în armata israeliană, a confirmat, la Antena 3 CNN, că organizația teroristă Hamas a ucis zeci de copii și bebeluși într-un masacru fără margini.

Marius, un tânăr care locuiește în Israel de 30 de ani, s-a înrolat în armată.

Acesta a povestit, în cadrul emisiunii În fața Națiunii, momentul în care a fost martorul masacrului comis de organizația teroristă Hamas.

"Nu îmi este teamă. Stau în Israel de 30 de ani și am grijă de această țară. Sunt aici cu familia și părinții. Vreau să am grijă de familia mea și de toți cetățenii israelieni.

Familia mea se gândește tot timpul ce fac, cum sunt, dacă este totul în regulă.

Nu este ușor să fim aici, sau să trecem prin aceste lucruri

Noi suntem în sectorul Gaza și tot timpul primim atenționări că suntem atacați din toate părțile.

Până acum am fost într-un sat unde au fost uciși copii mici și familii. Am intrat în case și ce am văzut, nici nu pot explica", a spus Marius.

Întrebat dacă teroriștii Hamas au ucis bebeluși într-un mod barbar, Marius a spus:

"Da, am văzut cu ochii noștri aceste lucruri. Noi am fost primi care au intrat în acel sat, după ce ei au ucis bebelușii și o familie întreagă.

Întrebat cum a luat hotărârea să se înroleze în armată, acesta a răspuns:

"Eu sunt rezervist. La noi în fiecare an plecam câteva luni în armată. Suntem tot timpul pregătiți pentru luptă.

Mesajul meu pentru toată lumea este că oamenii trebuie să înțeleagă că nu Israel este de vină cu ce se întâmplă în țara asta. Trebuie să se uite că Hamas nu sunt teroriști, sunt mai rău decât teroriștii.

Oamenii trebuie să înțeleagă cât ne luptăm pentru a putea să stăm în țara asta", a spus Marius, la Antena 3 CNN.