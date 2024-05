Sebastian Burduja, ministrul Energiei: ”Un asemenea hub ar putea viza tehnologii românești de asigurare a sustenabilității”

Sebastian Burduja, ministrul Energiei, a vorbit, în cadrul conferinţei naţionale ”Lideri pentru viitor – sustenabilitate, viziune, inovație”, despre o nouă măsură care va fi implementată în România, care vizează tehnologii românești de asigurare a sustenabilității și a reciclării.

Sursa foto: Antena 3 CNN

Sebastian Burduja, ministrul Energiei, susține că în țara noastră urmează să fie implementată o măsură care este inspirată dintr-o inițiativă portugheză. Aceasta presupune crearea unui hub, care vizează tehnologii românești de asigurare a sustenabilității și a reciclării, pentru ca România să producă servicii și produse de ultimă generație.

”E ca la tranziția energetică. Pe de-o parte, trebuie să cheltuim mulți bani să avem o energie cât mai verde, fără a compromite securitatea energetică, fără a compromite competitivitatea prețurilor la energie, care afectează și standardul de trai, afectează și mediul economic românesc, iar asta se poate face transformând România foarte rapid într-un lider și este un principiu: cel al saltului în economie, saltul în viitor.

Avantajul pe care îl avem este că adoptând ultimele tehnologii, cele de nouă generație, putem să-i ajungem mult mai repede din urmă și chiar să-i întrecem pe cei din Europa de Vest, din Statele Unite, din Japonia, din China. Ce putem face noi prin Ministerul Energiei și pe ce marșăm în perioada aceasta: ne-am inspirat dintr-o inițiativă portugheză care se numește fabrica de unicorni, ea există în Lisabona și nu produce unicorni de pluș, ci produce sau facilitează apariția unor unor start-up-uri care tind să ajungă cu o evaluare de piață de peste 1 miliard de dolari.

Cum au făcut asta? Au regenerat un spațiu urban din Lisabona, au adus acolo start-up-uri cu potențial mare, au adus companii cum sunt cele pe care le vedem astăzi, deci multinaționale, companii puternice, companii autohtone și, bineînțeles, companii de stat: Registrul Comerțului, taxe și impozite, au creat un ecosistem.

Noi am pornit deja acest ecosistem la Ministerul Energiei și săptămâna trecută am avut o întâlnire de lucru cu mari companii din domeniul energetic și domeniul IT. Un asemenea hub ar putea viza tehnologii românești de asigurare a sustenabilității, de reciclare, deci produse și servicii românești pentru că e foarte important pentru România să inoveze, să creăm un nou viitor și să nu mai gâfâim unul în urma celuilalt.

Dacă noi reușim să producem serviciile și produsele de care lumea de mâine va avea nevoie, cu siguranță o vom lua înaintea multora și ei vor avea nevoie de noi, nu noi vom avea nevoie de importurile din alte țări”, a declarat Sebastian Burduja, în cadrul conferinţei naţionale "Lideri pentru viitor – sustenabilitate, viziune, inovație".