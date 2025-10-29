Tinerii inovatori ai României, recunoscuți pe scena Galei RO 3.0 Winners of the Future

1 minut de citit Publicat la 10:59 29 Oct 2025 Modificat la 10:59 29 Oct 2025

Într-un decor al inovației au fost premiați tinerii care construiesc România de mâine. Foto: Antena 3 CNN

Tinerii sunt cei care construiesc viitorul, iar inovațiile lor conturează deja drumul către o Românie tot mai aproape de dezvoltarea durabilă. Eforturile și viziunea lor au fost recunoscute aseară la Gala RO 3.0 – Winners of the Future, un eveniment organizat de Antena 3 CNN.

A fost o seară plină de emoție și surprize: de la momente inspiraționale și un spectacol impresionant oferit de Opera Națională din București, până la o experiență unică adusă de pianistul Bogdan Ota și robotul Aisa.

Într-un decor al inovației au fost premiați tinerii care construiesc România de mâine. Șapte trofee Bridges for Tomorrow au recompensat curajul și viziunea noii generații. Printre premianți, studenții UNATC, distinși pentru festivalul dedicat artiștilor la început de drum, Fringe Festival.

Valer Hancaș, director Kaufland România, a înmânat premiul la categoria Liderii de mâine.

„Trofeul de Mâine – UNATC Fringe Festival, coordonator de echipă de proiect Diana Păcurar, prodecanul UNATC”, a anunțat el.

„De acest premiu se va bucura o întreagă comunitate de profesori și studenți implicați în acest proiect. E un proiect curajos”, a spus Diana Păcurar.

Premiul Ambasadorii schimbării a ajuns la studentele de la Universitatea Tehnică din Cluj, care au creat o brățară ce transformă sunetul ambiental în vibrații resimțite pe piele, sincronizate cu dialogurile dintr-un film — o invenție dedicată persoanelor cu deficiențe de auz.

Echipa a fost formată din Ioana Popa, Mărioara Mihali, Cătălina Rizel și Iulia Bara.

„Pe lângă tehnologie și inovație, proiectul este despre oameni, despre momente trăite împreună, despre conexiune”, a spus una dintre studente.

Și Universitatea de Științe ale Vieții din Timișoara a primit Trofeul Arhitecții Viitorului pentru dezvoltare inteligentă și durabilă într-o comunitate academică.

Iar ultimul trofeu din categoria Bridges for Tomorrow a ajuns la Clubul Olimpicilor Alexandria.

„Proiectul premiat este Clubul Olimpicilor Alexandria. Echipa de proiect: Octavian Teodorescu, City Manager, Municipiul Alexandria”, a anunțat Roxana Tompea, director de dezvoltare Nuclearelectrica.

Sub tema Building the Story Together, Gala RO 3.0 – Winners of the Future 2025 a reunit lideri din business, tehnologie, educație și cultură, alături de tineri vizionari care transformă ideile în realitate.