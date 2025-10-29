Winners of the future: Liderii care inspiră și construiesc România modernă

În prima parte a Galei RO 3.0 – Winners of the Future, au fost premiate companiile de top. Foto: Antena 3 CNN

Viziunea și inovația au fost din nou premiate, de această dată în cadrul galei RO 3.0 – Winners of the Future 2025, un eveniment marca Antena 3 CNN. Liderii din business, tehnologie, educație, cultură și inovație au fost recunoscuți pentru curajul, performanțele și ideile care inspiră generații. Gala a adus în prim-plan oamenii și companiile care depășesc barierele și construiesc România modernă – o societate conectată, competitivă și plină de speranță pentru viitor.

În prima parte a Galei RO 3.0 – Winners of the Future, au fost premiate companiile de top. Premiul Power of the Future a ajuns la compania care a realizat cea mai mare tranzacție și care are la bază inovația și dezvoltarea.

„Pentru noi nu este doar o simplă achiziție. Noi chiar credem că această achiziție va crea multe oportunități pentru un viitor mai bun al României, al românilor și pentru industria telecomunicațiilor, nu doar din România, ci din întreaga Europă”, a afirmat Nedim Baytorun, CEO Vodafone România.

Premiul Harmony for Life a revenit unei companii care este pe piață de peste 30 de ani și care, deși a pornit ca o simplă afacere de familie, a reușit să depășească granițele țării cu produsele sale.

„Ce am făcut noi bine și pe ceea ce ne concentrăm în continuare este să inovăm permanent, să deschidem noi drumuri, noi categorii de produse, să venim întotdeauna în fața consumatorilor noștri, să inovăm, să venim înaintea așteptărilor lor, să livrăm excelență și calitate superioară – întotdeauna peste ceea ce livrează piața. Am investit întotdeauna, iar în ultimii 15-20 de ani am investit mai mult decât am produs”, a spus Radu Timiș Jr., CEO al companiei Cristim.

Tot la capitolul viziune, premiul Vision in Motion a recompensat performanța și sustenabilitatea unei companii care își construiește succesul prin alegeri durabile. Este vorba despre o companie specializată în dezvoltarea și managementul proiectelor de infrastructură majoră în transporturile rutiere și feroviare.

„Mulțumesc în numele societății Proger Global Network pentru această distincție. Succesul are la bază nu doar cifre, ci și alegeri responsabile și durabile. Mulțumesc întregii echipe Proger Global Network, cât și partenerilor care ne-au susținut și continuăm să alegem un viitor sustenabil”, a afirmat Alina Doroftei, director adjunct Proger Global Network.

Și dezvoltarea durabilă a fost premiată prin acordarea trofeului Green Horizon.

„În primul rând, vreau să încep prin a vă mulțumi, Antena 3 CNN, pentru astfel de evenimente care sărbătoresc, să zic așa, anumite proiecte care pentru noi și pentru ceilalți sunt foarte dificile. Grupul Iulius, anul acesta, împlinește 25 de ani și ne bucurăm că, în continuare, putem să transformăm orașe – cum este și Constanța”, a menționat Bogdan Mihăilă, director executiv, Divizia de Dezvoltare Iulius.

În cadrul evenimentului, Complexul Educațional Laude-Reut a fost premiat cu trofeul Bright Minds, iar Festivalul George Enescu a primit premiul Inspiring Senses.

Gala RO 3.0 – Winners of the Future continuă să aducă, an de an, în prim-plan curajul, inovațiile și poveștile de succes care modelează viitorul României.