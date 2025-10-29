Bridges for tomorrow: Liderii care modelează România și tinerii care inspiră o generație, în centrul Galei RO 3.0 2025

Tinerii care inspiră o generație și liderii care modelează România de mâine au fost în centrul atenției. Foto: Antena 3 CNN

Inovația, curajul și viziunea au fost premiate la Gala RO 3.0 – Winners of the Future 2025, un eveniment organizat de Antena 3 CNN. Tinerii care inspiră o generație și liderii care modelează România de mâine au fost în centrul atenției. Șapte trofee au fost acordate la categoria Bridges for Tomorrow, distincții dedicate celor care construiesc punți către un viitor inovator. Seara a fost una plină de emoție, iar pe scena Operei Naționale au urcat și medaliații cu aur de la Paraclimbing, dar și preotul care face viitorul mai bun pentru mii de copii.

Viziunea către viitor și inovația au fost cuvintele-cheie care au stat la baza premiilor din categoria Bridges for Tomorrow. Premiul Generația excelenței a ajuns la echipa de Automotive Design and Development de la Facultatea de Transporturi a Politehnicii București.

„Țara noastră are nevoie de tineri care să-și lase amprenta reală în societate, iar educația este, fără îndoială, cheia transformării”, susține Gruia Stoica, fondator și președinte GRAMPET Group.

„Este nevoie de foarte multă pasiune în acest domeniu. Fără pasiune nu poți să mergi mai departe și să realizezi ceva”, spune și câștigătorul Trofeului Ștafeta Inovației.

„Vom studia la fel de mult și vom încerca să oferim viitoarelor generații, și nu doar lor, un pic din ceea ce facem noi”, a declarat un alt premiant.

Trofeul Ștafeta Inovației a ajuns în mâinile tinerilor inventatori care au realizat primul aparat din România ce transformă PET-urile în filament pentru imprimante 3D.

„Înainte să fie implementat sistemul SGR în România, aveam prea multe sticle goale în casă și am zis că trebuie să fac ceva cu ele. Și părea oportunitatea perfectă să-mi pun creativitatea – și pe cea a colegilor – la lucru”, explică un membru al echipei.

„Ne ține împreună exact planul de viitor, exact ceea ce ne dorim să facem pentru viitor. Întotdeauna am avut planuri bine stabilite și am reușit să le ducem până la capăt”, a afirmat Cristina Belaconi, reprezentant Bilka.

Două studente din Suceava au fost premiate cu Trofeul Orizont 3.0 pentru primul dispozitiv care produce apă plasmatică – o inovație ce ar putea revoluționa agricultura.

„Mărturisesc că sunt extrem de bucuros și onorat să particip la acest eveniment, pentru că este unul dintre acele momente în care celebrăm performanța, excelența și frumosul”, a spus Bogdan Nicolae Badea, CEO Hidroelectrica.

„Am învățat să gândim critic, să nu ne lăsăm, să nu ne dăm bătute atunci când un experiment nu iese bine din prima.

Acest premiu, pentru noi, este confirmarea că pasiunea pentru știință, dar și curajul de a explora noi direcții duc la rezultate reale”, au spus emoționate studentele.

Șapte premii au fost acordate tinerilor care vor să revoluționeze viitorul, în cadrul Galei RO 3.0 – Winners of the Future 2025, organizată de Antena 3 CNN. Distincții speciale au ajuns și la companiile românești care aduc plus-valoare economiei și care au la bază inovația ca motor al fiecărui plan de business.