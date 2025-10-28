Gala RO 3.0 – Winners of the Future, pod între generații de lideri

La Opera Națională din București a avut loc Gala RO 3.0 – Winners of the Future 2025, un eveniment Antena 3 CNN care aduce în lumina recunoașterii vizionarii care depășesc bariere și insuflă speranță, tinerii care inspiră generații, dar și companiile care au atins vârful în domniile în care activează. Liderii din business, tehnologie, educație, cultură și inovație, care modelează România de mâine au urcat pe aceeași scenă pentru a ne împărtăși viziunea lor pentru o societate modernă, conectată și competitivă.

Sub tema „Building the Story Together”, Gala RO 3.0 – Winners of the Future 2025 reunește lideri din business, tehnologie, educație și cultură, alături de tineri vizionari care transformă ideile în realitate.

Evenimentul a fost organizat de Antena 3 SA.