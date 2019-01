Actorul Dick Miller din „Terminator” a murit

foto: captura video

Actorul Dick Miller cunoscut pentru rolul din "Terminator", a murit la vârsta de 90 de ani. Vestea că Dick Miller s-a stins astăzi din viață a fost dată chiar de soția lui Lainie.

Actorul a mai jucat în filme precum "Piraha", "Little Shop of Horrors", "Not of This Earth" sau "A Bucket of Blood".

Dick Miller a avut o carieră de peste 60 de ani și sute de apariții pe marile ecrane, încă din 1950, mai ales pentru filme de groază. În anul 1994 a apărut în producția lui James Cameron „Terminator”, iar în același an avut un rol și în comedia horror „Gremlins”, scrie Fox News.ro, citat de Libertatea.