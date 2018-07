Andreea Berecleanu a dezvăluit secretul siluetei ei. Ce dietă ține

Andreea Berecleanu este una dintre cele mai frumoase prezentatoare TV din România.

Ea a dezvăluit într-un interviu ce face ca să se mențină în formă.

„Cu siguranţă ţin diete şi mă îngrijesc aşa cum fac toate femeile românce. E o trăsătură genetică a noastră, a româncelor, de care trebuie să ţinem cont şi să nu o pierdem.

Nu ştiu ce înseamnă strict, nu am ţinut diete dranconice niciodată, am avut etape de detox, de detoxifiere, dar nu mai mult de 10 zile, asta înseamnă că m-am hrănit fără carne, am evitat glucidele, am băut multe sucuri, am mâncat supe şi ciorbe, dar nimic mai mult de atât.

Fac sport, înot şi mai fac 10 minute – un sfert de oră dimineaţa şi seara acasă. Am nişte exerciţii specifice pentru motricitate şi pentru flexibilitatea coloanei vertebrale şi pentru întărirea musculaturii paravertebrale,” a dezvăluit Andreea Berecleanu, pentru Revista Avantaje.