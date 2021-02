Bianca Drăgușanu, acuzații grave: Mi s-au oferit bani să spun că am COVID-19

”Te costă un pic, dacă vrei, de mâine, să spui că ai virus. Am mai auzit eu că printre vedete se mai practică şi asta. Se oferă o sumă de bani şi eşti virusat. Da, cunosc eu cazuri, am şi dovezi, dar nu vreau să dau nume, pentru că nu e treaba mea. Mie mi s-a oferit o sumă de bani, să spun că am coronavirus, în urmă cu vreo opt luni, cred.

Autorităţile cam exagerează cu restricţiile astea. Sunt foarte responsabilă, dacă eu consider că e prea mare riscul, nu mă expun”, a declarat Bianca Drăguşanu pentru România TV.

O petrecere într-un restaurant de lux din Capitală a fost întreruptă, sâmbătă, de polițiști și de jandarmi pentru că s-a prelungit după ora 23.00. Un videoclip postat pe internet de Bianca Drăgușanu arată cum participanţii au dansat frenetic pe melodiile cântate de Adi Minune.

Imaginile de la petrecere arată că măștile sunt rare, iar distanțarea nu se respectă. Bianca Drăgușanu s-a numărat printre cei prezenţi. Petrecerea a continuat și după ora 23.00, până când a fost spartă de polițiști, care au împărţit amenzi.

Deși indignați că polițiștii le-au stricat petrecerea, oamenii spun totuși că amenzile nu sunt o problemă pentru ei, cât timp își permit să petreacă într-un hotel de lux. Amenzile în astfel de situații se încadrează între 500 și 1.000 de lei pentru participanții la petrecere și de aproximativ 10.000 de lei pentru organizatori.

Bianca Drăguşanu şi-a prezentat propria versiune în legătură cu participarea sa la petrecerea desfăşurată într-un local din Capitală, unde suportul muzical a fost asigurat, live, de manelistul Adi Minune.

Ea infirmă, însă, că ar fi fost amendată de poliţie şi susţine că a plecat din local înainte ca oamenii legii să-şi facă apariţia.

"Eu la ora 23 m-am ridicat şi am plecat. Nu ştiu la ce oră a ajuns poliţia. După cum am văzut, poliţia a venit însoţită de televiziuni. Am înţeles că s-au dat şi amenzi, au fost amendate 30 de persoane. Ce mi s-a părut un pic exagerat este că (s-a spus că) nu se purtau măşti şi că nu era distanţare.

Eu am pus nişte imagini şi asta vreau să vă spun: că era distanţare. Aveam o masă între noi şi ceilalţi oameni iar măştile s-au purtat de cei care ne-au servit. Cei care au servit la masă nu au purtat măşti. Am consumat mâncare, am băut apă, alcool nu consum deloc. Noi eram trei la masă.

Nu ştiu (câte persoane erau în local). Eram chiar la intrare, nu m-am plimbat, am stat circa 20 de minute în local. La ora 11 fix am părăsit localul. Probabil, chiar înainte să ajungă poliţia. Nu ştiu (dacă a rămas lume în local, în continuare).

Pot să vă spun că, din punctul meu de vedere, lucrurile s-au desfăşurat corespunzător. La 23 fix s-a închis muzica şi s-au aprins luminile, moment în care mi-am luat prietenii şi am plecat acasă. Mi se pare că lumea exagerează foarte mult, am auzit la un moment dat că am fost amendată", a spus Drăguşanu într-o declaraţie telefonică la Antena 3.