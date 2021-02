Boala de care suferă Adda, care a făcut-o să slăbească: ”Nu țin cură, nu am voie să mănânc”

Cântăreața a fost diagnosticată cu urticarie dermatografică şi a aflat că are intoleranţă la gluten. Cântăreața de 28 de ani a slăbit enorm după ce şi-a schimbat stilul alimentar întrucât din motive medicale nu are voie să consume decât unele produse.

”V-am terorizat cu slăbitu’ meu! Da-s fericită că mi s-a întors talia acasă. Nu ştiu pe unde a umblat în ultimii ani... Vă pup şi vă zic din nou că NU ţin cură de slăbire! Mănânc alimente fără HISTAMINĂ – am intoleranţă! Fără – GLUTEN - am intoleranţă. Am renunţat şi la ZAHAR - tot din cauze medicale. Mâncarea pe care o consum trebuie să fie proaspătă! Nu am voie să mănânc ceva gătit mai vechi de câteva ore, chiar dacă sunt alimente permise, pentru că nivelul de histamină creşte şi am erupţii pe tot corpul... tam tam. Beau multă apă! Iau vitamine şi suplimente ca să îmi întăresc imunitatea şi să-mi repar organismul pe care l-am stricat singurică din cauza alimentaţiei greşite, medicamente-antibiotice, antiinflamatoare etc şi stres. Sunt sub supraveghere medicală”, a scris Adda pe pagina sa de Instagram.

„Boala celiacă cunoaște în ultimele decade o creștere de zeci de ori față de perioada de dinainte de război. Este o reacție alergică la niște substanțe care se regăsesc în cereale. Mâncăm din copilărie astfel de substanțe, de exemplu, pâinea. Orice prăjitură, orice aliment conservat conține astfel de adaosuri din cereale și extrase din această substanță, numită gluten”, a precizat medicul gastroenterolog Bogdan Mateescu.

”Oamenii pot să fie mai balonați, pot avea crampe, pot avea leziuni surpriză din partea altor aparate și organe care nu au legătură directă cu tubul digestiv. Apar anumite tipuri de erupții pe piele, descuamarea pielii. Soluția pe care ți-o oferă doctorul este o dietă fără gluten. Boala celiacă este o anomalie genetică, însă numai o minoritate dintre cei care au acele gene modificate fac boala, însă poate interveni și altceva, cum este de pildă microbiota”, a adăugat Bogdan Mateescu.

