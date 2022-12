Cătălin Scărlătescu, de urgență, la spital. Ce i s-a întâmplat juratului de la Chefi la cuțite

Celebrul chef, Cătălin Scărlătescu, a ajuns în urmă cu scurt timp la spital după un accident.

Sursa foto: Facebook / Cătălin Scărlătescu

Cătălin Scărlătescu ar fi suferit, în această dimineață, un mic accident, în urma căruia a fost nevoit să meargă la o unitate spitalicească, scrie spynews.ro.

Acesta ar fi alunecat și s-ar fi accidentat, spune sursa citată. În urma accidentării, chef Scărlătescu s-ar fi ales cu o entorsă.

Din fericire, fiind vorba doar despre o entorsă, Cătălin Scărlătescu se va putea întoarce repede la activitatea cotidiană, nefiind vorba despre probleme grave de sănătate.

Alimentul la care a renunţat chef Cătălin Scărlătescu şi a slăbit 30 de kilograme: "Uitaţi-vă bine pe ce daţi banii. Investiţia cea mai mare e ce mâncaţi"

Cunoscutul bucătar spune că a topit 30 de kilograme renunţând la un aliment zilnic de pe masa tuturor şi este mândru de rezultatul obţinut.

În felul acesta, spune chef Cătălin Scărlătescu, a reușit să ajungă de la 130 la doar 100 de kilograme şi le recomandă tuturor să fie atenți la ce mănâncă, dar mai ales să renunțe la acest produs.

Transformarea bucătarului este vizibilă şi poate fi un exemplu de ambiție și perseverență pentru orice se luptă cu kilogramele în plus.

Chef Scărlătescu a declarat că a reușit să slăbească cele 30 de kilograme după ce a renunțat la pâinea pe care o consuma zi de zi.

Alimentul la care a renunţat chef Cătălin Scărlătescu

"Am slăbit pentru că nu am mâncat pâine. Preferam un sendviş cu mezeluri, am uitat să mai gătim.

Eu am slăbit şi vă recomand să vă uitaţi bine pe ce daţi banii. Nu vă zgârciţi cu stomacul vostru! Investiţia cea mai mare este ce băgaţi în voi", a spus Cătălin Scărlătescu.

Cunoscutul bucătar a reuşit să slăbească, mai ales pentru că sănătatea îi era pusă în pericol din cauza greutății.

Ce a mâncat Cătălin Scărlătescu: "Nu contează ordinea sau cantitatea"

El a mai declarat că a mâncat salate, multe legume și fructe şi spune că nu contează ordinea sau cantitatea, atâta timp cât sunt consumate doar acestea.

"Am mâncat doar salate proaspete, spanac, ștevie, castraveți, roșii, mere, grapefruit, prune, nuci și migdale neprăjite și nesărate.

Nu contează ordinea sau cantitatea, însă nu ai voie să mănânci nimic altceva.

Legumele se pot face pe grătar, verziturile se fac salate proaspete stropite doar cu lămâie, fără ulei, și un strop de sare, iar fructele se consumă proaspete", a mai dezvăluit reţeta cunoscutul bucătar, potrivit viva.ro.