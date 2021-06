Clinică de chirurgie estetică frecventată des de vedete, cercetată de poliție. Bianca Drăgușanu, intervenții estetice, la dentist

Percheziţii la o cunoscută clinică de chirurgie estetică, la care şi-au făcut operaţii nenumărate vedete de la noi, inclusiv Bianca Drăguşanu. Sunt acuzaţii că mai multe intervenţii estetice ar fi fost făcute de persoane care nu aveau acest drept.

Se fac peste 40 de percheziții în acest moment. Clinica are un profit mare și a fost și premiată la festivitatea antreprenorilor ca fiind una dintre clinicile de succes având în vedere cifra de afaceri. Clinica avea sedii în mai multe orașe din țară.

Există informații conform cărora intervențiile de natură invazivă și noninvazivă erau făcute nu întotdeauna de medici cu pregătire de specialitate ci și de medici stomatologi sau dermatologi. Există de asemenea și acuzații de evaziune fiscală.

Bianca Drăguşanu a fost chiar ieri în cabinetul medicului său estetician preferat. După câteva luni de la ultima operaţie, vedeta le-a transmis fanilor că îşi doreşte să fie perfectă, mai ales că a început vara.

Bianca Drăguşanu a trecut printr-o intevenţie scurtă pentru a-şi retuşa buzele, mandibula şi fruntea. De asemenea, ea a anunţat şi ce alte planuri mai are pentru chipul său

”A început vara și mai de făcut chestii la fața mea, vreau să fiu perfectă. Pe mine nu mă supără nimic, dar cred că se poate și mai bine de atât. Astăzi am nevoie să-mi fac buzele pentru că am cuminte atâtea luni, am spus că o să le topesc și că o să le fac în iarnă pe la început, pe aici pe la mandibulă mai am ceva și botoxul aici în frunte” a povestit Bianca Drăgușanu.

